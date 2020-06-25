Выбираем стульчик для кормления любимому внуку или внучке

Когда у человека появляются внуки, это огромная ответственность, но еще и просто большая радость. И хочется просто ликовать от счастья и подарить маленькому человечку буквально весь мир. Но с миром в подарок, проблематично, конечно, а вот вполне себе реальные и нужные презенты – это, как говорится, в десятку попадете. Среди актуальных подарков для малыша-внука или внучки можно назвать стульчик для кормления. К примеру, вот такой модели – Peg-Perego Siesta. Удобный во всех отношениях этот стул может сопровождать ребенка примерно до трех лет, причем он будет служить своему маленькому хозяину в разных ипостасях: как кресло-шезлонг, как место для кормления и как полноправный стул, за которым можно сидеть ребенку за общим столом рядом с взрослыми.

Как же выбрать бабушке или дедушке стул для кормления? Во-первых, стоит знать, что его можно купить в магазинах детских товаров не только в больших торговых центрах, но и поискать в интернете. В виртуальном пространстве предложения могут быть и подешевле, ведь здесь нет аренды за торговую точку и не предполагается оплата продавцу.

Во-вторых, модели разнятся. И выбрать нужно будет найти самую оптимальную. Какую же?

Классика – высокий стул, который знаком бабушкам-дедушкам может быть даже и из их детства. Он выполняется из дерева, отсюда соответствие требованиям экологичности и привлекательный внешний вид. Однако изделие из дерева все-таки тяжеловато и существенный минус – не разбирается, что не всем, конечно, подходит. Облегченный вариант такого стульчика делается из пластика. Переносить это приспособление для малыша более удобно, а мыть – достаточно легко.

Еще есть складные стульчики для кормления. У них регулируется высота сиденья, наклон спинки, столешница и подставка для ножек ребенка. Могут быть здесь и дополнительные функции: сеточка для игрушек и разной мелочи, съемная столешница, колесики с тормозами, чтобы перемещать стул по дому и т.д.

Стульчик-трансформер – очень популярная модель и используется гораздо дольше, чем другие варианты таких приспособлений для малышей. Трансформироваться такой стул может в самые разные вещи: ходунки, колыбельку, качели и стол-стул, конечно же. И регулировкой изделие обеспечено: хочешь – положи малыша, хочешь – задай ему положение полулежа и т.д. Выберешь такой вариант – не прогадаешь. Но, если кухня, да и пространство, где стульчик планируется применять, небольшое, лучше присмотреть другую модель. Так как стульчик такой довольно-таки габаритный.

Есть еще бустеры (невысокие креселки для кормления), навесные стульчики (тут за ребенком, конечно, глаз да глаз нужен). Но первые три варианта всё же самые предпочтительные. Вы уже решили, чем будете радовать внука или внучку?

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