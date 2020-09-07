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Вы еще никогда не были в Риме?

Ксения ДАВЫДОВА   
07 Сентября 2020 г.
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Вы еще никогда не были в Риме?

Приезжая для ознакомления в какое-то новое место, хочется буквально прочувствовать душу выбранную территорию и не упустить здесь самое важное и самое лучшее. И поэтому к поездке нужно как следует подготовиться. Давайте, к примеру, задумаем отправиться в Рим. Если выбран как вид транспорта самолет, то воздушное путешествие займет от Москвы до столицы Италии без пересадки примерно четыре часа, а если с пересадкой – соответственно больше. Добраться из аэропорта до города можно разными способами. Но! На такси – будет дороговато. И если для кого это проблема, лучше воспользоваться поездом, который идет от аэропорта или автобусом. Теперь о размещении в городе. Можно поселиться ожидаемо в отеле. В центре – дороже, вдали – сэкономите. Стоит помнить, что в Рим поездка ознакомительная, и отель понадобиться в основном, чтобы привести себя в порядок и хорошо выспаться. Стоит ли платить лишнее за роскошества? А еще, если поездка предстоит длительная, многие бывалые туристы советуют снять здесь квартиру.

Теперь о самом знакомстве с городом. Один вариант – все посмотреть в Риме самостоятельно. Другой – заказать экскурсию профессионалам, к примеру, вот здесь: https://romegid.com/ekskursii/. Экскурсии тут предлагает лицензированный гид города Рима и музеев знаменитого Ватикана, который отлично ориентируется в истории итальянской столицы и ее достопримечательностях. Плюс после заказа одной экскурсии каждая последующая будет уже со скидкой. И еще все, кто заказывают экскурсии по вышеуказанному адресу, будут автоматически иметь скидку на проживание в апартаментах у Ватикана. Стоит подумать!

Куда же стоит отправиться туристам в Риме? Мест для посещения здесь достаточно, возможно, что одной поездкой путешественнику все и не охватить. Прикоснуться к древней истории поможет гостю Италии Колизей. Это самый узнаваемый символ величия Римской империи. Колизей начали

строить примерно в 80-м году нашей эры. И возвели, согласитесь, поразительно быстро для тех времен и учитывая масштабность сооружения. Потратили на процесс всего 8 лет. А камень использовали, для справочки, травертин.

Маленькая, но известная на весь мир страна Ватикан расположена внутри города Рима. Ватикан – резиденция высшего духовного руководства Римско-католической церкви. На территории Ватикана размещено около 30 музеев и выставочных залов. Любителям таких экскурсий здесь просто простор для наполнения себя духовным.

О достопримечательностях Рима можно, конечно, говорить еще и еще. Но лучше, как водится, один раз увидеть. Так может уже пора собираться в дорогу?..

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