В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» идет первая художественно-театральная сессия

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» дала путевку в жизнь своим первым 25 выпускникам. Молодые художники, драматурги, актеры и режиссеры из разных стран Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока весь октябрь приобщались к сокровищам русской и российской культуры в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге и ГИТИСа в Москве.

16 октября, по информации ТАСС , завершилась первая художественная сессия «Школы». 14 ее участников три недели изучали традиции русского изобразительного искусства и практиковались в создании собственных произведений, являющихся сплавом полученных знаний, национальных традиций и своей творческой самобытности. Эти произведения выпускники представили на итоговом вернисаже, который произвел неизгладимое впечатление на директора АНО «Русские сезоны» Алексея Лебедева: «Работы, которые ребята подготовили за такой короткий срок, поражают своим содержанием, и в каждой прослеживаются темы единения, мира, слияния культур». Также завершилась театральная сессия, работавшая в Москве с 12 по 30 октября. Ее 11 участников в конце обучения представили публике спектакли по мотивам ранних произведений А.Чехова.

Самое главное, что студенты «Школы» получили во время своей учебы, по мнению первого заместителя гендиректора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, - это «крепкие дружеские связи, творческие идеи и культурные произведения». Вернувшись к себе домой, каждый из них реализует полученную в нашей стране «возможность раскрыть Россию и ее самобытную культуру». Эту надежду организаторов «Школы» разделяет и ее генеральный спонсор – ПАО «Газпром».

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