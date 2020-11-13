ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» идет первая художественно-театральная сессия
По инф. «ТАСС»   
13 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В «Школе Иннопрактики и Русских сезонов» идет первая художественно-театральная сессия

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» дала путевку в жизнь своим первым 25 выпускникам. Молодые художники, драматурги, актеры и режиссеры из разных стран Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока весь октябрь приобщались к сокровищам русской и российской культуры в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге и ГИТИСа в Москве.

 

 

16 октября, по информации ТАСС, завершилась первая художественная сессия «Школы». 14 ее участников три недели изучали традиции русского изобразительного искусства и практиковались в создании собственных произведений, являющихся сплавом полученных знаний, национальных традиций и своей творческой самобытности. Эти произведения выпускники представили на итоговом вернисаже, который произвел неизгладимое впечатление на директора АНО «Русские сезоны» Алексея Лебедева: «Работы, которые ребята подготовили за такой короткий срок, поражают своим содержанием, и в каждой прослеживаются темы единения, мира, слияния культур». Также завершилась театральная сессия, работавшая в Москве с 12 по 30 октября. Ее 11 участников в конце обучения представили публике спектакли по мотивам ранних произведений А.Чехова.

Самое главное, что студенты «Школы» получили во время своей учебы, по мнению первого заместителя гендиректора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, - это «крепкие дружеские связи, творческие идеи и культурные произведения». Вернувшись к себе домой, каждый из них реализует полученную в нашей стране «возможность раскрыть Россию и ее самобытную культуру». Эту надежду организаторов «Школы» разделяет и ее генеральный спонсор – ПАО «Газпром».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 