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В память о Юрии Лужкове в столице установят мемориальную доску
Ксения ДАВЫДОВА   
08 Декабря 2020 г.
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В память о Юрии Лужкове в столице установят мемориальную доску

В четверг, 10 декабря, в Москве состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся российскому государственному и политическому деятелю, мэру Москвы (1992-2010 гг.) Юрию Михайловичу Лужкову.

Мемориальная доска будет установлена на доме, где жил Юрий Лужков, расположенном по адресу: ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 48. Сбор гостей - с 12:30. Начало церемонии – в 13:00. Участие в открытии примут государственные и общественные деятели, официальные лица, коллеги, друзья, родные и близкие Юрия Михайловича.

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, почетный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он возглавлял правительство столицы на протяжении 18 лет, внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы.

В память о Юрии Лужкове в столице установят мемориальную доску

Указ об увековечении памяти Ю.М. Лужкова был подписан Президентом России Владимиром Путиным 13 февраля 2020 г.

За годы пребывания Юрия Лужкова на посту градоначальника в столице произошли серьезные социально-экономические преобразования: становление экономики мегаполиса после развала социалистической модели, поддержка университетов и образовательной сферы в целом, развитие культурной жизни столицы, реализация программ социальной поддержки москвичей, таких как предоставление жилья, выплаты пенсий и пособий молодым семьям и многие другие.

При Юрии Лужкове были приняты определяющие сегодня облик столицы и жизнь москвичей градостроительные решения: восстановлены храм Христа Спасителя, проведена реставрация Большого театра и Гостиного Двора, Манежной площади, реконструированы парки Царицыно и Коломенское; открыт парк Победы на Поклонной горе, реконструирована МКАД, введено в эксплуатацию Третье транспортное кольцо; реализована первая программа по расселению пятиэтажек.

Его заслуги были отмечены высокими наградами и званиями, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени; лауреатом Государственной премии СССР и Государственных премий РФ в области науки и техники, литературы и искусства, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, благодарностями Президента России; удостоен почетных званий «Заслуженный химик России», «Заслуженный строитель России», отмечен наградами не только России, но и иностранных государств.

Все желающие смогут прийти в этот день к дому Юрия Михайловича и почтить его память.

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