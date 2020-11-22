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В Литве проведен опрос среди любителей азарта, где найти слоты Адмирал и другие новости мира азарта
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Ноября 2020 г.
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В Литве проведен опрос среди любителей азарта, где найти слоты Адмирал и другие новости мира азарта

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всём мире ещё большей популярностью стали пользоваться онлайн-казино. Постоянные клиенты предпочитают, например, играть в слоты Адмирал, которые отличаются высокой отдачей. При этом на официальном сайте платформы расположено большое количество игровых автоматов на любой вкус, что и привлекает аудиторию. Несмотря на популярность, азартные игры подвергаются строгому регулированию со стороны соответствующих органов.

Так, в Литве Управление по надзору за азартными играми провело исследование, чтобы выяснить, как относятся участники к гемблинг-рекламе. Опрос показал, что большая часть населения Литвы выступает за принятие запрета на рекламу азартных игр, хотя многие из них даже не видели такой рекламы. Всего лишь 12% принявших участие в исследовании, а это 1000 человек признались, что часто играют в азартные игры. Среди них оказалось больше всего мужчин до 29 лет.

В Литве проведен опрос среди любителей азарта, где найти слоты Адмирал и другие новости мира азарта

Ранее в Литве спросом пользовались только лотереи. Сейчас же многие стали использовать зарубежные платформы и играют в слоты Адмирал прямо с телефонов. В этом году число любителей лотереи составило только 43%, что ниже прошлогодних показателей на 8%. При этом среди них больше всего людей от 40 до 49 лет. В игровые автоматы, в том числе и слоты Адмирал на admiral-kazino.win, играют до 47% опрошенных, что на 14% больше, чем в прошлом году. Букмекерский сегмент остался практически без изменений, показав прежние 29% заинтересованных в ставках на спорт.

Прогрессом оказалось то, что среди опрошенных 74% осознают вред азартных игр и вероятность развития игорной зависимости. Поэтому они выступают за повышение осведомленности о проблемном гемблинге. Многие из них даже не были ознакомлены с возможностью ввести себя в реестр самоисключения и не знают всех функции Управления по надзору за азартными играми.

Любители азартных игр обязаны сохранять телефоны доверия для игорнозависимых и иметь доступ к реестру самоисключения. Специалисты смогут проконсультировать гемблеров и помочь им справиться с проблемой на ранней стадии. Для этого предусмотрена помощь квалифицированных психологов и медиков. Эксперты считают, что если изредка играть в Admiral kasino и ему подобные платформы, соблюдая правила ресурса, проблем не будет. Игрок сможет контролировать свои эмоции, так как относится к слотам как к простому развлечению.

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