В Латвии стало меньше лудоманов благодаря реестру самоисключения, новости от казино Pin Up и другие события сферы азарта

В последние годы онлайн-казино становятся все более и более популярными. Используя ресурс Пинап, можно играть прямо со своего мобильного телефона и не тратить время на дорогу к наземным заведениям. Это также связано с тем, что компьютерные технологии постоянно развиваются и открывают новые возможности для пользователей интернета. Такие платформы имеют широкий ассортимент игровых автоматов и в качестве поощрения предоставляют массу бонусов. Играя на платформах вроде Pin Up casino, можно принимать участие в турнирах, что делает игру ещё увлекательнее.

Однако эксперты считают, что чрезмерное увлечение азартными играми может спровоцировать развитие игорной зависимости. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать правила безопасности и пользоваться только лицензированными ресурсами, заботящимися о защите прав потребителей. С проблемой игорной зависимости борются на многих странах. Для этого создаются специальные программы и организации, которые помогают населению избавиться от лудомании и вернуться к прежнему образу жизни. Большой популярность пользуется реестр самоисключения. С его помощью игроки могут самостоятельно внести себя в список, тем самым заблокировав доступ к азартным играм.

Недавно надзорная служба Латвии проанализировала работу реестра самоограничения. Несмотря на то, что программа работает только 10 месяцев, нею уже воспользовались 14 тысяч геймеров. Все они добровольно решили отказаться от азартных игр и для этого нужно подать соответствующую заявку в Инспекцию по лотереям и азартным играм. После её одобрения, игроки не смогут воспользоваться онлайн и наземными казино, как минимум один год. Если они захотят исключить себя из списков, то это можно сделать только после консультации с психологом инспекции и его положительного решения.

Практически все внесенные в реестр воспользовались ним добровольно. Согласно статистике, с момента начала работы реестра, ситуация с игорнозависимыми значительно улучшилась, лудоманов стало меньше. Кроме того, такое ограничение позволяет геймерам осознать свою проблему и попытаться изменить образ жизни. По предварительным данным, в Латвии проживает почти 80 тысяч человек имеющих проблемы с азартными играми. Поэтому правительство старается внести в законодательство необходимые поправки, которые бы помогли им преодолеть свою зависимость.

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