В Кюрасао ввели новые требования к онлайн-казино, новости от Азино 777 и другие гемблинг-события

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Для азартных развлечений через интернет следует использовать стабильные и безопасные ресурсы. Особой популярностью пользуется азино777 официальный сайт, где можно испытать слоты лучших производителей в бесплатной демо-версии, но к онлайн-казино предъявляются строгие требования. Недавно в Кюрасао ужесточили контроль за азартными ресурсами, в связи с началом реформирования сектора. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по делам королевства.
Изменения в законодательство вносятся после подписания с Нидерландами договора о финансовой поддержки на время пандемии коронавируса. В мае этого года уже были переведены два транша оговоренных в соглашении. Теперь власти обязаны выполнить требования по реформированию действующих законов. В первую очередь будет легализовано онлайн-казино, чтобы сделать отрасль максимально прозрачной. Однако в соглашениях указано, что несколько тысяч операторов с лицензией Кюрасао имеют сомнительную репутацию. Подбирая платформу для игры, следует внимательно изучить отзывы постоянных клиентов и проанализировать деятельность сайта. Азино Три Топора хорошо зарекомендовало себя на гемблинг-рынке и пользуются доверием среди игроков.
Однако власти подготавливают план для создания единого регулирующего органа, который бы следил за соблюдением правил игорной индустрией. Он же будет иметь полномочия выдавать лицензии и накладывать штрафные санкции. Пока же выдачу разрешений осуществляют четыре игорных оператора с основной лицензией. Они вправе выдавать другим сублицензию на предоставление гемблинг-услуг. При этом деньги поступают не в государственную казну, а на счёт оператора. Кроме того, с осени следующего года провайдеры-лицензиаты Кюрасао ведущие свою деятельность в других странах, будут поддерживать игорное законодательство своей страны.
После этого все, кто имеет местную лицензию не смогут обслуживать клиентов из стран, которые не ратифицировали лицензию юрисдикции. В этом случае рынок продаж значительно снизится. Вместо миллиардов геймеров по всему миру услугами казино смогут пользоваться только 160 тысяч местных жителей. Несмотря на нововведения, граждане стран СНГ по-прежнему смогут пользоваться слотами казино Azino 777 и играть в своё удовольствие прямо с мобильного. Игрокам начисляются щедрые поощрения и подарки ко дню рождения, которые также можно использовать для развлечений в игровые автоматы.
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Для азартных развлечений через интернет следует использовать стабильные и безопасные ресурсы. Особой популярностью пользуется азино777 официальный сайт, где можно испытать слоты лучших производителей в бесплатной демо-версии, но к онлайн-казино предъявляются строгие требования. Недавно в Кюрасао ужесточили контроль за азартными ресурсами, в связи с началом реформирования сектора. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по делам королевства.
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