В Кыргызстане могут возвести игорную зону

Правительство Кыргызстана планирует построить игорную зону для развития туризма в стране. Проект закона о легализации казино уже передан на рассмотрение правительству. Его инициаторами выступили несколько депутатов, предложивших открытие казино-курорта в Иссык-Кульской области. По мнению экспертов, развлекательный центр будет граничить с Китаем, что поможет привлечь большое количество туристов. Под казино выделяют 1,2 тысячи га, что будет достаточно для размещения на этой территории 7 игорных заведений с гостиницами. При этом отмечается, что их смогут посещать только иностранцы, для этого им упростят процедуру получения визы. Игрокам будет предложен специальный валютный режим и они смогут выбрать валюту для денежных переводов.

В Кыргызстане казино запретили в 2012 году, из-за чего бюджет государства недополучил более 7 млн долларов. Именно такая сумма должна была поступить в казну с налоговых отчислений игорных заведений. Это привело к увеличению безработицы в стране, оставив 11 тысяч людей без работы. Возобновление деятельности казино и букмекерских контор поможет наладить экономику страны и предоставить местному населению рабочие места. Есть и те, кто против возобновления легализации. По их мнению, азартные игры приводят к увеличению количества игорнозависимых. Многие гемблеры страдают и от других последствий игры, таких как затяжные депрессии, нервные расстройства, разводы, непомерные кредиты и т. д.

Сейчас в стране действуют подпольные казино, предоставляющие свои услуги под видом пунктов занимающихся организацией азартных сделок. Поэтому многие выступают за введение запрета на ряд гемблинг-сделок, а также использование бинарных опционов. Чтобы безопасно развлекаться в азартные игры, лучше посетить Pin up официальный сайт, где доступны бесплатные демо-версии слотов. Игорная зависимость стала главной проблемой всего мира. В США с 1980 года её признают болезнью. Большинство лудоманов старается избежать бытовых неурядиц и внутренних конфликтов, играя в азартные игры. Так они испытывают сильные эмоции, что вызывает потребность в продолжении развлечения. В основном это молодые люди до 30 лет, взрослое население старается играть более осознанно, что в меньшей степени приводит к необходимости проходить лечение. В некоторых случаях игорная зависимость требует длительной работы с психологом и даже медикаментозного лечения.

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