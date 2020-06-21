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В Казахстане закрыли подпольную букмекерскую контору
Ксения ДАВЫДОВА   
21 Июня 2020 г.
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В Казахстане закрыли подпольную букмекерскую контору

Выбирая заведение для игры в казино или ставок на спорт, следует обратить внимание на наличие у них лицензий. Это же касается и онлайн-платформ, которые гарантируют пользователям безопасность и готовы решить любые спорные вопросы. Служба поддержки БК Париматч работает круглосуточно, что говорит о серьёзном отношении компании к своим клиентам. Легальные сайты и наземные пункты приёма ставок, в отличие от теневого сегмента, соблюдают правила безопасности. Примером стало недавнее закрытие компьютерного клуба в Казахстане.

Правоохранительные органы обнаружили в Алматы заведение, где предлагали сделать ставку на спортивные мероприятия. В основном их посетителями были пожилые люди. Им разрешали курить в помещении и употреблять алкоголь. Кроме того, никто не соблюдал социальное дистанцирование и не использовал дезинфицирующие средства. Несмотря на требование правительства носить маски и перчатки, во избежание второй волны коронавируса, в подпольной конторе никто не следовал правилам.

В Казахстане закрыли подпольную букмекерскую контору

Сотрудники Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг зафиксировали грубые нарушения работников. Однако предъявить протокол за несоблюдение правил не удалось, по причине невозможности установить личности владельцев клуба. Были задержаны только администраторы и посетители. Дальнейшие обстоятельства дела выясняются.

В период пандемии коронавируса лучше как можно меньше посещать общественные организации. Азартные люди могут пользоваться онлайн-сайтами для ставок на спорт, при этом важно выбрать наиболее подходящую платформу. В первую очередь важно наличие лицензий, а после можно обратить внимание и на перечень предоставляемых услуг, коэффициенты и разнообразие спортивных линий. Многие конторы предоставляют новичкам выгодные бонусы, что также нужно учитывать. Дополнительные поощрения пригодятся для изучения сайта и освоения в неизвестной для себя сфере.

Немаловажными являются и отзывы других пользователей. Для их изучения лучше воспользоваться базами данных, которые способны отличить настоящие комментарии о платформе от накрученных. Много полезной информации можно почерпнуть прочитав обзоры БК, где собрана вся актуальная информация. Рекомендуется сравнить важные параметры, такие как: способы пополнения счёта и вывода выигрыша, условия регистрации, наличие мобильного приложения и качество службы поддержки. Все эти пункты помогут выбрать качественную и безопасную контору.

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