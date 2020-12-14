Уборка квартиры после ремонта: этапы, тонкости и к кому можно обратиться за услугой

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В мультфильме «Смешарики» было сказано, что «… уборка — целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться». Так вот, чтобы конец этому мероприятию все-таки когда-нибудь наступил, стоит подойти к этому процессу грамотно. А кто может знать об уборке прочти всё, всё и даже больше? Конечно специалисты. Например, компания "UberClean" (https://uberclean24.ru/uborka-kvartir.html), которая предоставляет свои услуги в столице РФ. Вариантов уборки жилья здесь предлагается несколько. Это стандартная уборка, генеральная и после ремонта. И получается, что всегда, если нет желания или возможности убраться самостоятельно, можно выбрать наиболее оптимальную по жизненной ситуации услугу. Ставки, что удобно, сервис предлагает фиксированные, а не в соответствии с затраченными часами. И поэтому клиент всегда может подсчитать, во сколько ему обойдется уборка – еще на стадии оформления заявки.
В целом один из клининговых секретов состоит в том, что на каждый вид уборки существует свой четкий пошаговый алгоритм. Но и общие моменты в наведении чистоты в каждом помещении тоже есть. К примеру, какого плана действий придерживаться после уборки?
Первое – подготовиться – облачиться в соответствующую одежду, надеть перчатки, достать необходимый инвентарь. Второе – вынести из помещения весь накопившийся строительный мусор. Третье – протереть со всех поверхностей пыль. Четвертое – тщательно вымыть поверхности. Пятое – навести чистоту с зеркалами и стеклами, люстрами, розетками и т.д. Шестое – почистить и расставить мебель. И заключительный шаг – развешать шторы, накрыть мягкую мебель (если это предусматривается) покрывалами и постелить (также, если имеются) ковры.
Существуют свои тонкости, когда уборка после ремонта производится самостоятельно. Вот, допустим, некоторые. Если ремонт в квартире был грандиозный, а не один из его этапов, к примеру, только поклейка обоев, стоит привлечь к этому процессу помощников. Иначе работы могут затянуться не за один день. Второй. Всё и всем скопом делать не стоит, лучше распределить обязанности между участниками уборки. Третий. Если уборка будет проводиться по отдельности в каждом помещении, необходимо позаботиться, чтобы на уже убранную территорию не попадали грязь и пыль с остальных локаций квартиры. И четвертый, очень важный. Стекла следует натирать и приводить в порядок тогда, когда не светит солнце. Под воздействием тепла средство для мытья быстро высохнет, и тогда разводов не избежать. Стоит запомнить!
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