Термосы для чая и еды: правила выбора и ухода

Туристический термос с горячим чаем должен быть в рюкзаке каждого, кто зимой ведет активный образ жизни, катается на лыжах, ходит в походы или на рыбалку. С другой стороны, термос для еды будет особенно полезен на многочасовых маршрутах или для семей в туристических поездках. Термос хорошего качества будет вашим спутником в поездках, и пригодится не только туристам и любителям активного отдыха, но и тем, кто привык к домашнему комфорту и в еде на работе предпочитает только то, что готовит сам, поэтому стоит выбирать его с перспективой использования в течение как минимум нескольких лет.

Но, помимо того, как правильно выбрать термос и на что обратить внимание при покупке, не стоит забывать о том, как ухаживать за термосом, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Уход за термосом совсем не сложен и требует лишь соблюдения нескольких важных правил.

Обращайтесь осторожно

Эра термосов со стеклянной колбой давно позади. Однако двухслойные термосы из нержавеющей стали также заслуживают некоторой деликатности при обращении с ними. Как вы, вероятно, знаете, термос может поддерживать температуру жидкости или пищи благодаря изоляции в виде вакуума. Он появляется между двумя слоями нержавеющей стали. Серьезное повреждение одного из слоев, обычно внешнего, может привести к повреждению оболочки и, как следствие, к потере тепловой изоляции. Поэтому старайтесь уберечь термос от падения с высоты или ударов по камням. Однако если вы случайно уронили термос, проверьте его герметичность. Не каждая вмятина должна немедленно означать потерю изоляционных свойств.

Выбираем: идеальный термос долго сохраняет тепло

Поскольку мы покупаем термос чая в поход или просто на работу, для поездок на дачу, отдых, мы хотим быть уверены, что он будет поддерживать высокую (или низкую) температуру жидкости в течение длительного времени. Мы можем легко помочь ему с этим. Достаточно налить кипящую воду в термос перед тем, как приготовить кофе или чай, и оставить на несколько минут. Таким образом, вы сможете увеличить время поддержания высокой температуры. Во всяком случае, подобный метод можно использовать для холодных напитков летом – только тогда залейте термос самой холодной водой или используйте лед. Ну и обратите внимание на объем внешней колбы – чем она больше, тем выше будут теплоизоляционные свойства.

Сочетание ухода за термосом и «закаливания» дадут действительно хорошие результаты, которые вы оцените. Также важно выбрать подходящий по качеству термос, доверяя действительно проверенным и испытанным моделям от известных производителей. Например, можно рекомендовать термосы Арктика, которые могут похвастать высокой тепловой изоляцией и легко поддерживают температуру еды на протяжении более суток и имеют объемы, достаточные для того, чтобы накормить семью в дороге.

Термос для кофе, термос для чая

Нержавеющая сталь – это не только материал, безопасный для еды, но и очень универсальный, поскольку он не впитывает запахи от напитков и блюд, так что если вы решили купить термос, то нержавеющая сталь будет наиболее оптимальным вариантом. Теоретически, как для любителей кофе, так и для любителей чая достаточно одного термоса, в котором можно по очереди хранить и чай и кофе. Хотя многие гурманы и ценителя тонкого вкуса могут отмечать, что даже термосы из нержавеющей стали напитываются запахами и могут сохранять их долго. Так что иметь отдельные термосы – один для кофе, а другой для чая может оказаться полезной идеей. Среди моделей, которые достойны внимания можно выделить термосы биосталь (BIOSTAL), которые давно зарекомендовали себя наилучшим образом.

Помните, что термос для чая желательно оградить от хранения молока и молочных продуктов, желательно, вовсе не хранить молоко в термосе и добавлять его в кофе или чай отдельно. Молоко очень быстро киснет и выделяет неприятные запахи. Их трудно удалить позже, а остатки молока также накапливаются на дне термоса, откуда их трудно извлечь и отмыть термос.

Термосы для еды: следите за сроками хранения блюд

Термос для еды используются для хранения готовых блюд. Самое важное правило заключается в том, что хранящиеся в них блюда должны быть в основном свежими. Конечно, речь идет о здоровье едока и гигиене хранения. Чем дольше еда закрыта, тем больше микроорганизмов начнет в ней размножаться. Есть и хорошие новости: в термосы для еды можно класть молочные блюда, не нужно бояться хранить в них молочные каши и сливочные соусы, а летом – мороженое. Причина проста – доступ к внутреннему пространству такого термоса проще из-за широкой чаши, поэтому вы сможете эффективно мыть его после каждого приема пищи.

Чистим термосы после каждого использования

О термосах, как для чая и кофе, так и для еды нужно заботиться, чтобы они служили нам как можно дольше. Для ежедневного мытья достаточно небольшого количества моющего средства и воды (желательно теплой). Самый быстрый способ – это залить немного моющего и воды внутрь, плотно закрыть термос и несколько раз встряхнуть, а затем тщательно промыть. Для более тщательной очистки достаточно время от времени чистить внутреннюю часть термоса пищевой содой. Это легко и дешево, а также экологически безопасно.

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