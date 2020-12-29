Строительная заклёпка: маленькая, но очень важная деталь

Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.

Практика показывает, что одним из таких элементов являются заклёпки под молоток. Эта универсальная деталь применяется для надёжного соединения. Её отличительный признак – наличие особой головки, как правило, полукруглой выпуклой формы.

Как известно, использование заклёпок требует свободного доступа ко всем сторонам элементов в области соединения. При этом диаметр заклёпки должен в точности соответствовать отверстию в соединяемых материалах. Это правило регулируется ГОСТами, на которые следует обратить внимание при покупке.

Размеры заклёпок имеют существенные отличия: их диаметр может варьироваться от 1 до 36 мм, а длина – от 2 до 180 мм. Технические особенности деталей обусловлены производственной необходимостью. Широкая размерная сетка даёт возможность подобрать именно тот элемент соединения, который необходим для осуществления конкретной задачи. Диаметр и длина зависят от того, какую нагрузку несёт на себе соединение в процессе эксплуатации. Это обстоятельство научило опытных строителей правилу: если есть выбор, то для надёжности лучше взять заклёпку большего размера, чем меньшего.

Отличия касаются и материалов, из которых изготовлены заклёпки. К самым распространённым материалам относится алюминий. Изготовленные из алюминия заклёпки соответствуют одному из четырёх ГОСТов: пустотелые – ГОСТу 12641-80, с полукруглой головкой – 10299-80, с плоской - 10303-80, с потайной – 10300-80. Диаметр варьируется от 1 до 10 мм, длина – от 5 до 45 мм.

Другим распространённым материалом является нержавеющая сталь. Стальные заклёпки изготавливают не только российские, но и зарубежные производители. Диаметр шляпки разнится от 1,8 до 55 мм, высотка всей детали может достигать 180 мм. Стальные заклёпки применяются для соединения металлических листов, для крепления фасадных пластин и соединения металлических конструкций с деталями из других материалов.

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