ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Строительная заклёпка: маленькая, но очень важная деталь
Ксения ДАВЫДОВА   
29 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Строительная заклёпка: маленькая, но очень важная деталь

Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.

Практика показывает, что одним из таких элементов являются заклёпки под молоток. Эта универсальная деталь применяется для надёжного соединения. Её отличительный признак – наличие особой головки, как правило, полукруглой выпуклой формы.

Как известно, использование заклёпок требует свободного доступа ко всем сторонам элементов в области соединения. При этом диаметр заклёпки должен в точности соответствовать отверстию в соединяемых материалах. Это правило регулируется ГОСТами, на которые следует обратить внимание при покупке.

Размеры заклёпок имеют существенные отличия: их диаметр может варьироваться от 1 до 36 мм, а длина – от 2 до 180 мм. Технические особенности деталей обусловлены производственной необходимостью. Широкая размерная сетка даёт возможность подобрать именно тот элемент соединения, который необходим для осуществления конкретной задачи. Диаметр и длина зависят от того, какую нагрузку несёт на себе соединение в процессе эксплуатации. Это обстоятельство научило опытных строителей правилу: если есть выбор, то для надёжности лучше взять заклёпку большего размера, чем меньшего.

Отличия касаются и материалов, из которых изготовлены заклёпки. К самым распространённым материалам относится алюминий. Изготовленные из алюминия заклёпки соответствуют одному из четырёх ГОСТов: пустотелые – ГОСТу 12641-80, с полукруглой головкой – 10299-80, с плоской - 10303-80, с потайной – 10300-80. Диаметр варьируется от 1 до 10 мм, длина – от 5 до 45 мм.

Другим распространённым материалом является нержавеющая сталь. Стальные заклёпки изготавливают не только российские, но и зарубежные производители. Диаметр шляпки разнится от 1,8 до 55 мм, высотка всей детали может достигать 180 мм. Стальные заклёпки применяются для соединения металлических листов, для крепления фасадных пластин и соединения металлических конструкций с деталями из других материалов.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 