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Стиральная машина должна работать не менее девяти лет: мнение экспертов

Ксения ДАВЫДОВА   
10 Ноября 2020 г.
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Стиральная машина должна работать не менее девяти лет: мнение экспертов

Специалисты маркетингово-информационной компании J.D. Power and Associates (США) и испанской Организации потребителей изучили рынок бытовой техники и опубликовали результаты тестов. Итоги отличаются кардинально.

 

 

Главный критерий - функционал

Лучшие результаты тестов, проведённых экспертами J.D. Power, показали приборы компании Samsung. Её холодильники, стиральные, сушильные и посудомоечные машины победили в восьми из одиннадцати категорий.

Оценка производилась по шкале из тысячи баллов. Главные факторы тестирования – простота использования, функциональность, стоимость, надёжность, внешний вид и гарантия.

Наибольшее количество плюсов собрала стиральная машина Samsung с фронтальной загрузкой, её функциональность и эстетические составляющие опередили других участников исследования. Лишь немного ей уступили машины с вертикальной загрузкой и сушильные машины – они держат первенство уже второй год подряд.

Главный критерий - долговечность

Аналитики испанской Организации потребителей, исследовавшие бытовые приборы на предмет долговечности, отдали предпочтение следующим брендам (от лучшего к худшему):

  1. Miele,
  2. Zanussi,
  3. Siemens,
  4. Beko,
  5. Sharp,
  6. AEG,
  7. Bosch,
  8. Smeg,
  9. General Electric,
  10. Thomson.

Холодильники Miele работают в среднем 13 лет и один месяц, а стиральные машины этого бренда – 15 лет и 10 месяцев.

Стиральные машины Samsung оказались худшими с точки зрения долговечности, так же как «стиралки» Daewoo. По оценкам испанских специалистов, средний срок службы этих машин составляется чуть менее девяти лет, что не является удовлетворительным результатом.

В категории «стиральные машины» верх одержали Siemens, Miele и Samsung.

Самыми надёжными холодильниками названы приборы от компаний Sharp, Saivod и Neff.

По мнению испанских экспертов, реже всего ломаются сушилки от Miele, Beko и Siemens, а в категории «посудомоечные машины» - Beko, Neff и Miele.

По мнению отечественных исследователей рынка, репутацией надёжной и неприхотливой техники в России пользуются бытовые приборы от компании Bosch. Специалисты отмечают, что продукция этого бренда отличается удобным функционалом, и напоминают, что качественный ремонт бытовой техники Bosch лучше доверить представителям специализированных фирм, предоставляющих гарантию и не затягивающих сроки ремонта.

Наиболее частые поломки стиральных машин, по словам специалистов, связаны с дверцей и механизмом закрытия. В холодильниках чаще всего выходит из строя система автоматической разморозки, а в посудомоечных машинах – система циркуляции воды.

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