Срок действия отказного письма на продукцию: разбираемся в нюансах

Отказное письмо является официальным подтверждением того, что продукция не подлежит оценке соответствия по техническим регламентам ЕАЭС, а также не входит в перечень товаров ПП РФ №982, которые проходят обязательную сертификацию или декларирование в системе ГОСТ Р.

Этот информационный документ не является подтверждением качества товаров, а только обосновывает отсутствие необходимости проведения оценки их соответствия требованиям нормативных актов. Письмо помогает беспрепятственно импортировать продукцию и реализовывать ее на территории России. Его могут потребовать таможенные или контролирующие органы, поэтому разъяснительное письмо поможет предпринимателю избежать штрафов.

Срок действия отказного письма

Срок действия документа не устанавливается. Он считается действительным, пока не произойдут изменения в законодательстве, к примеру, в технических регламентах ЕАЭС или в Едином перечне товаров, который содержится в Постановлении Правительства РФ № 982.

Актуализация информационного письма может понадобиться в следующих случаях.

Изменилось наименование компании, ее юридический адрес или другие реквизиты. Расширился ассортимент выпускаемой продукции. Компания сменила бренд или добавила новую торговую марку.

Этапы оформления и необходимая документация

Для выдачи разъяснительного письма не нужно отбирать образцы изготавливаемых изделий и проводить испытания в аккредитованной или добровольной лаборатории. Процедура проводится быстро. Достаточно подать заявку в орган по сертификации и подготовить следующие документы:

реквизиты организации для оформления договора и выставления счета;

наименование товара с указанием кода ТН ВЭД и ОКПД2, состава, свойств и технических характеристик;

копии регистрационной документации (свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в налоговую службу, ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

Если письмо требуется импортеру для предъявления сотрудникам таможенной службы, он должен предоставить контракт на поставку с инвойсом и другими товаросопроводительными документами.

Оформление отказного письма предусматривает несколько этапов.

Подается заявка, заявитель предоставляет требуемую документацию. Специалисты рассматривают заявку и анализируют полученную информацию, оценивают ее полноту и достоверность, проводят консультацию. После выполнения всех подготовительных этапов эксперты подтверждают отсутствие необходимости оформления обязательных сертификата, декларации или других разрешительных документов. Принимается решение о выдаче письма. Оригинал отправляется заявителю.

Единой формы для ОП законодательно не установлено. Документ оформляется ли листе формата А4 или на бланке организации. В письме указывается полное наименование заявителя, перечень продукции и ссылки на нормативные акты. Читать далее.

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