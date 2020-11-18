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Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Ноября 2020 г.
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Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему

В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?

Итак, по единому мнению специалистов различных сервисных центров, лидером по поломкам является пылесос. А главная причина этого кроется в неправильной эксплуатации этого прибора. Действительно, как показывает практика, зачастую мы заглядываем в инструкцию по эксплуатации только после того, как что-то перестало работать... А зря. Каким бы ни был простым прибор, всегда стоит начинать его использование с ознакомлением с инструкцией, советуют мастера. В случае с пылесосом, его необходимо не только правильно использовать, но и правильно ухаживать за ним: вовремя очищать пылесборник, делать перерыв в работе во избежание перегрева. Часто причиной поломки пылесосов становятся перепады напряжения в электросети.

На втором месте по частоте сбоев в работе находится стиральная машинка. И да, чаще всего их поломки провоцирует наше неправильное обращение. К примеру, иногда мы любим нагрузить «стиралку» до самого верха, а иногда можем гонять эту технику ради одной вещи... Кроме того, машинка может сломаться из-за используемой воды: если она жесткая, нагревательный и другие элементы покрываются накипью и быстрее изнашиваются. Чтобы избежать этого, необходимо с самого начала эксплуатации использовать специальные средства, смягчающие воду. Стиральная машинка тоже очень зависима от частых перепадов напряжения, выводящих из строя всю электронику.

Третьим по частоте поломок специалисты назвали холодильник. А самым главным врагом этой крупной бытовой техники, по словам мастеров, являются именно перепады напряжения в электросети. Помимо этого, снижает срок их эксплуатации и легкомысленное отношение хозяев, например, устанавливающих холодильник вблизи приборов, которые сильно нагреваются, или забывающих вовремя разморозить холодильные камеры и т.п. Последней в список опытные мастера внесли мелкую бытовую технику. Конечно, она тоже нередко ломается, но и изначальный гарантийный срок у нее маленький. К тому же, зачастую ремонт небольших электроприборов – чайников, утюгов, блендеров и т.д. – не оправдывает себя, и легче приобрести новый прибор. В любом случае, независимо от величины и сложности бытовой техники, перед началом ее использования познакомьтесь с инструкцией, держите приборы в чистоте, не перегружайте их и пользуйтесь ими только по назначению – тогда техника прослужит вам дольше.

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