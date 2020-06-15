Современное решение для облагораживания территории частного дома – террасная доска

Тенденция жить в частном доме или много времени проводить на даче нарастает с каждым годом. И хочется, конечно, чтобы все в пределах домовладения было благоустроено. Это касается и придомовой территории, которая требует и внимания, и каких-то финансовых вложений для того, чтобы выглядеть достойно. Отличный вариант – использовать для некоторых поверхностей частей участка террасную доску.

Где можно применять террасную доску и кто в силах осуществить монтаж?

Этим отлично выглядящим и аккуратным настилом можно облагородить место возле крыльца дома, полы в беседке, на открытой или закрытой террасе, пространство возле бассейна, территорию, где стоит теннисный стол, дорожки и еще много всего. Но важно не только качественный материал приобрести, но и правильно его уложить. И самый лучший выход здесь – обратиться к профессионалам. К примеру, если интересует монтаж террасной доски в Воронеже, вам сюда: https://vrn.latitudo.ru/services/montazh-terrasnoy-doski-iz-dpk/. Услуга по монтажу террасной доски из-за востребованности материала вообще широко распространена, и в других городах она тоже разными фирмами предоставляется.

Какой должна быть террасная доска?

Условия эксплуатации террасной доски сложные, и поэтому она должна обладать определенным набором свойств. Материал должен проявлять устойчивость к разным погодным условиям, плохо впитывать влагу, наоборот хорошо выдерживать действие ультрафиолета, не поддаваться биологическим поражениям. Плюс ко всему, конечно, террасная доска должна быть привлекательной внешне и, желательно, недорогой по цене.

Из чего изготавливают террасную доску?

Раньше для изготовления террасной доски использовали очень плотную, с большим количеством смол, древесину. К примеру, лиственницу. Дальше в ход пошла термообработанная древесина. Название говорит само за себя, материал подвергался при обработке температурному воздействию. Относительно свежее решение – ДПК, дреесно-полимерный композит. Покрытие не натуральное, зато отвечает предъявляемым к террасной доске требованиям. Но удовольствие приобрести такую доску – не самое дешевое.

Виды укладки настила

Террасная доска сплошная укладывается практически без зазоров. Поверхность при этом ровная, и в нее не провалится, к примеру, каблучок обуви дамы или какие-нибудь мелкие предметы. Но в сильный дождь, если не предусмотрена крыша, могут оставаться на такой доске лужи. У не сплошного настила имеются зазоры в несколько миллиметров. Вода через них просачивается, и лужи на поверхности не образуются. Только ходить на тонких каблуках по настилу с зазорами неудобно.

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