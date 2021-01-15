Современным профессиям можно научиться, не выходя из дома

В последнее время неуклонно растет количество людей, которые задумываются над освоением новых современных специальностей, к примеру, связанных с интернетом. Причем речь идет вовсе не о молодежи, а о людях среднего и даже старшего возраста, которые хотят попробовать себя в чем-то новом или хотят получать дополнительный доход. Традиционное образование в данном случае вряд ли подойдет, а вот какие-нибудь краткосрочные курсы – в самый раз! К счастью, сегодня в России растет и развивается рынок онлайн-образования, поэтому практически любой может достаточно быстро освоить новый навык прямо из дома, и нередко даже бесплатно.

Сегодня выбор профессий, которые можно изучить на онлайн-курсах, в том числе бесплатных, достаточно широк. Часть из них предназначены для саморазвития и приобретения смежных навыков к основной профессии, другие же предусматривают выдачу соответствующего сертификата и позволяют в дальнейшем найти полноценную работу, бывают даже обучающие курсы с последующим трудоустройством. Так, большой выбор онлайн курсов, в том числе с трудоустройством, бесплатных уроков программирования, маркетинга, дизайна можно найти на сайте https://educoursesall.ru/. Здесь также можно ознакомиться с историями выпускников данных курсов, рассказывающих, как изменилась их жизнь после приобретения новых навыков.

Стоит отметить, что именно вышеперечисленные направления – программирование, дизайн и маркетинг – являются сейчас наиболее востребованными. Говоря о программировании, речь в первую очередь идет о веб-разработчиках, например, о тех, кто участвует в создании сайтов или мобильных приложений, а также об 1С-программистах. Эти специальности особенно подойдут для изучения тем, у кого за плечами есть хотя бы два университетских курса базовой математики. Кроме того, желательно владеть английским языком.

Творческим людям стоит обратить внимание на различные курсы по дизайну. Но, как мы уже говорили, наибольшей популярностью пользуются вовсе не дизайнеры одежды или интерьера, а различные гейм-дизайнеры (создают игры), графические дизайнеры (создают баннеры и рекламу), дизайнеры мобильных приложений и сайтов, а также моушн-дизайнеры (занимаются анимацией 2D-изображений). Творческого подхода требует и третье крайне востребованное на сегодняшний день направление – маркетинг. А если точнее - digital-маркетинг. Эти специалисты в сфере онлайн-рекламы (маркетологи, SMM-менеджеры, таргетологи, аккаунт-менеджеры, PR-менеджеры) сейчас просто нарасхват: за последние 3 года спрос на них подскочил в 45 раз! А чтобы поближе познакомиться со всеми этими направлениями, как раз и помогут различные бесплатные уроки.

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