ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и другие
Ксения ДАВЫДОВА   
12 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и другие

Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых слота.

 

 

Автоматы поставщика игорных решений используют привычные классические символы, это фрукты, семерки и звезды. Детища названы Super Sunny Fruits: Hold and Win (волатильность выше среднего) и 5 Super Sevens & Fruits (слот со средней волатильностью). Любителям азартных игр остается только дождаться, когда игорные виртуальные клубы, может быть и вышеупомянутый 777igra.com тоже, возьмут эти разработки в свои коллекции.

События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и другие

Новый слот выпустила игровая студия Wazdan

Любителям азарта, возможно, небезынтересно будет узнать и о новом слоте от разработчика Wazdan. Power of Gods: Egypt – новая вариация видеослота Power of Gods. Из характеристик новинки: пять барабанов, четыре режима бесплатных вращений, больше 240 способов составления призовых комбинаций, высокий процент отдачи (96,19). Игра предлагает пользователям погрузиться в мифический мир Древнего Египта, где есть могущественные боги и немало золота. Ра, Собек, Исида и Бастет – эти высшие силы будут решать судьбу. Во время риск-игры можно отправиться к Осирису, поставить на свой выигрыш, и в случае успеха в два раза его преумножить.

Прием заявок на лицензии казино в Дании

Дания объявила о старте приема заявок на получение лицензий наземного казино. 29 января следующего года – последний срок подачи необходимых документов. Заявки будут приниматься на получение разрешения на длительный период деятельности заведений азарта, это целых 10 лет. Объекты расположены на территории данного государства и борту датских судов.

Деньги в школы от лотерей

В Латвии школьные учреждения будут получать финансирование от лотерей. Уже известно, когда операторы начнут свою работу, и какие у них должны быть налоговые выплаты.

В Киргизии отчитались о налогах от гослотерейного оператора

Налоги поступили в бюджет страны от гослотерейного оператора Киргизии. Казна государства пополнилась на миллионы сомов. Также были озвучены сведения о размере призового фонда, доходах оператора и числе выданных разрешений на организацию розыгрышей. Так, за три квартала этого года выручка государства от лотерейного сегмента составила около 17 миллионов сомов, доход госкомпании превысил 350 тысяч сомов.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 