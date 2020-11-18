Сколько же зерна находится в зернотоке? Подскажет сигнализатор!

Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
Еще такие сигнализаторы применяются в пищевой промышленности, рыбном промысле, в строительной индустрии, например, чтобы иметь осведомленность об уровне цемента, песка и других применяемых материалов.
Приобрести сигнализатор СУМ-1М можно в разных компаниях, важно, чтобы на датчик были необходимые документы: сертификаты качества, гарантия, инструкция по эксплуатации.
Корпус данного изделия выполнен из термопластической смолы, которая способна выдерживать механическое воздействие, и проявляет стойкость к ударам. Пластик АВС – такое название существует у данной смолы. Еще в состав при производстве добавляется металлической фланец, что тоже поддерживает высокие прочностные характеристики. Особенности конструктива сигнализатора СУМ-1М – два полости. Одни из них содержит рабочую мембрану, механизм отслеживания и переключатель. В другой полости располагается диафрагма, компенсирующая воздушное давление.
Среди плюсов данного сигнального оборудования – широкая сфера применения датчика. Его можно использовать в разных производствах и отраслях без перенастройки техники.
Сигнализатор отлично подходит для определения уровня самых разных материалов. Он, кстати, является усовершенствованной версией датчика СУМ-1.
Еще к преимуществам такого оборудования можно отнести высокую чувствительность мембраны. Прибор срабатывает точно и вовремя.
Плюс ко всему у сигнализатора высокие показатели долговечности, эксплуатировать датчик можно длительный период, примерно десяток лет. Важно, что оборудование может работать при большом диапазоне температур.
Транспортировать сигнализатор можно на разном транспорте, только нужно будет защитить прибор от механических повреждений, а также от атмосферных осадков. Компании, которые применяют данный сигнализатор в своей деятельности, не жалеют о сделанном в пользу этого оборудования выборе.
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