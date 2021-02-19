Шоу-бизнес: январские радости звезд, вперед из декрета и увольнение американской поп-дивы

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Сфера шоу-бизнеса кипит событиями. Например, в конце января во второй раз стала мамой певица Кети Топурия. Со своим новорожденным малышом она устроила фотосессию, чтобы сохранить память о самом нежном возрасте маленького сынишки. Но и дочка певицы Оливия в этом действе была не забыта, Кети позировала также и с девочкой.
Январь принес новое счастье в дом Кети рождением сына, а у некоторых звезд и у самих в этом месяце праздник. Известно, например, что у звезды 90-х певца Влада Сташевского в первом месяце года день рождения – 19 января. Давайте немного вспомним об этом артисте. Он, к слову, еще также актер и бизнесмен.
На большую сцену Влад Сташевский попал совершенно случайно. Вместе со своими друзьями он отдыхал в клубе, пел там и играл на инструменте. И рядом находился Юрий Айзеншпис. Знакомство известного деятеля шоу-бизнесаи молодого парня не стало кратковременным, а переросло в плодотворное сотрудничество. Айзеншпис стал продюсером Сташевского. И певца узнала страна. Особенно Влад запомнился людям песнями «Любовь здесь больше не живет», «Позови меня в ночи», «Я не буду тебя больше ждать», «Свадебное платье», «Глаза чайного цвета», «Колдунья» и рядом других. Певец не раз становился лауреатом разных музыкальных премий. Среди них «Песня года», «Стопудовый хит», «Золотой граммофон» и «Овация». Певец выпустил за свою творческую карьеру девять альбомов. Что касается личной жизнь, то открытие источники пишут, что у Сташевского есть семья – жена и сыновья Даниил и Тимофей.
Многие звездные мамочки не сидят в декретном отпуске долго. Одна из таких – певица Наталья Подольская, которая спустя четыре месяца после вторых родов уже хочет вернуться к работе. Кто же поможет певице с малышом? Ответ на поверхности – няни и родители. Наталья, по ее признанию, очень соскучилась по творческой деятельности. Немудрено, ведь она такая интересная!
Субботнее шоу на Первом канале уже некоторое время проходит без участия Юлии Меньшовой. Она вела его вместе с Максимом Галкиным в течение двух лет. Оказалось, что Юлия покинула проект «Сегодня вечером». Открытые источники пишут, что ведущей не понравилась редакция популярного шоу – как там работают, какими методами добиваются рейтингов и т.д. Впрочем, это оказалось взаимно. Редакции программы Меньшова тоже не пришлась по душе.
Когда певица Мадонна переехала в Нью-Йорк, она трудилась в сети кофеен. И была уволена оттуда за то, что одного из клиентов испачкала случайно желе.
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Шоу-бизнес: январские радости звезд, вперед из декрета и увольнение американской поп-дивы
Сфера шоу-бизнеса кипит событиями. Например, в конце января во второй раз стала мамой певица Кети Топурия. Со своим новорожденным малышом она устроила фотосессию, чтобы сохранить память о самом нежном возрасте маленького сынишки. Но и дочка певицы Оливия в этом действе была не забыта, Кети позировала также и с девочкой.
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