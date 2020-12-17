Школа Шопинга Татьяны Тимофеевой или разбор гардероба от стилиста: что выбрать

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Правильно подобранная одежда — это всегда уверенность в себе, это энергия, которая привлекает окружающих. Какая девушка сможет отказаться от того, чтобы регулярно быть в центре восхищенного внимания?
Но достичь этой цели можно разными путями. Кто-то с детства погружен в мир моды, просматривает тематические журналы, отмечая, во что одеваются звезды, не пропускает ни одного обзора, и просто обожает шопиться. Хорошо, если на этот энтузиазм накладывается знание удачных сочетаний цветов, фасонов и фактур.
Немало девушек, женщин в определенный момент обнаруживает, что гардероб ломится от вещей, но идти — в магазин, на свидание или вечеринку не в чем. И вот здесь остается три варианта:
- смириться с положением вещей и пытаться завоевывать расположение окружающих красотой внутреннего мира;
- заказать разбор гардероба от стилиста. Благо, на просторах интернета найти нужного специалиста не составит сложности — стилист придет, создаст из имеющихся вещей актуальные образы, составит список вещей, которые нужно докупить. Вам останется только пользоваться плодами его трудов;
- записаться на базовый курс Татьяны Тимофеевой в Школу Шопинга. Здесь никто ничего за вас делать не будет — здесь вас научат, как можно создавать, составлять модные образы самостоятельно.
Почему девушки выбирают обучение в Школе Шопинга Татьяны Тимофеевой
Обучение в Школе Шопинга — удовольствие не из дешевых. Разбор гардероба от стилиста обойдется заметно дешевле. Но все больше женщин, девушек выбирают именно Школу Шопинга. Почему?
- Потому что ни один стилист не составит вам гардероб, который будет актуален на протяжении многих лет. Мода меняется, какие-то вещи перестают быть актуальными. Если захотите оставаться в тренде, придется постоянно приглашать стилиста — а это уже другой уровень трат. В случае со Школой Шопинга вы можете быть уверены, что ваши знания останутся с вами навсегда и не потеряют свою актуальность.
- Не все стилисты настолько профессиональны, как они о себе заявляют. Всегда есть риск попасть к малоопытному специалисту или тому, который имеет свой взгляд на то, какой должна быть мода — и вполне возможно, что этот взгляд будет кардинально отличаться от вашего. Носить образы, которые пусть и актуальные, модные, но совершенно не совпадают с вашим внутренним мироощущением — то еще испытание. В Школе Шопинга вы сами подбираете для себя вещи, опираясь на знания, полученные во время обучения, а Татьяна Тимофеева как профи в мире моде в представлении не нуждается. Почитайте отзывы о школе Татьяны Тимофеевой, и сомнения в профессионализме ее основательницы вас покинут.
- Стилист не сможет учесть будущие изменения в вашей жизни, подбирая вам гардероб. Возможно, через несколько месяцев ваш доход станет больше, и вы сможете позволить себе вещи другого уровня. Может быть и такое, что вы решитесь стать мамой — беременность требует совершенно другого подхода к формированию гардероба. Или вы, например, похудеете либо поправитесь. На курсах Татьяны Тимофеевой вы получите знания, которые никуда не денутся — каждая вещь в вашем гардеробе будет становиться органичной частью имеющихся комплектов.
Вы все еще думаете? А сотни девушек из разных стран мира уже сделали свой выбор, и теперь выглядят на все 100% — в любое время и в любой ситуации.
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