Школа Шопинга Татьяны Тимофеевой или разбор гардероба от стилиста: что выбрать

Правильно подобранная одежда — это всегда уверенность в себе, это энергия, которая привлекает окружающих. Какая девушка сможет отказаться от того, чтобы регулярно быть в центре восхищенного внимания?

Но достичь этой цели можно разными путями. Кто-то с детства погружен в мир моды, просматривает тематические журналы, отмечая, во что одеваются звезды, не пропускает ни одного обзора, и просто обожает шопиться. Хорошо, если на этот энтузиазм накладывается знание удачных сочетаний цветов, фасонов и фактур.

Немало девушек, женщин в определенный момент обнаруживает, что гардероб ломится от вещей, но идти — в магазин, на свидание или вечеринку не в чем. И вот здесь остается три варианта:

смириться с положением вещей и пытаться завоевывать расположение окружающих красотой внутреннего мира;

заказать разбор гардероба от стилиста. Благо, на просторах интернета найти нужного специалиста не составит сложности — стилист придет, создаст из имеющихся вещей актуальные образы, составит список вещей, которые нужно докупить. Вам останется только пользоваться плодами его трудов;

записаться на базовый курс Татьяны Тимофеевой в Школу Шопинга. Здесь никто ничего за вас делать не будет — здесь вас научат, как можно создавать, составлять модные образы самостоятельно.

Почему девушки выбирают обучение в Школе Шопинга Татьяны Тимофеевой

Обучение в Школе Шопинга — удовольствие не из дешевых. Разбор гардероба от стилиста обойдется заметно дешевле. Но все больше женщин, девушек выбирают именно Школу Шопинга. Почему?

Потому что ни один стилист не составит вам гардероб, который будет актуален на протяжении многих лет. Мода меняется, какие-то вещи перестают быть актуальными. Если захотите оставаться в тренде, придется постоянно приглашать стилиста — а это уже другой уровень трат. В случае со Школой Шопинга вы можете быть уверены, что ваши знания останутся с вами навсегда и не потеряют свою актуальность. Не все стилисты настолько профессиональны, как они о себе заявляют. Всегда есть риск попасть к малоопытному специалисту или тому, который имеет свой взгляд на то, какой должна быть мода — и вполне возможно, что этот взгляд будет кардинально отличаться от вашего. Носить образы, которые пусть и актуальные, модные, но совершенно не совпадают с вашим внутренним мироощущением — то еще испытание. В Школе Шопинга вы сами подбираете для себя вещи, опираясь на знания, полученные во время обучения, а Татьяна Тимофеева как профи в мире моде в представлении не нуждается. Почитайте отзывы о школе Татьяны Тимофеевой, и сомнения в профессионализме ее основательницы вас покинут. Стилист не сможет учесть будущие изменения в вашей жизни, подбирая вам гардероб. Возможно, через несколько месяцев ваш доход станет больше, и вы сможете позволить себе вещи другого уровня. Может быть и такое, что вы решитесь стать мамой — беременность требует совершенно другого подхода к формированию гардероба. Или вы, например, похудеете либо поправитесь. На курсах Татьяны Тимофеевой вы получите знания, которые никуда не денутся — каждая вещь в вашем гардеробе будет становиться органичной частью имеющихся комплектов.

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