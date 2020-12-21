Шик и блеск: почему сегодня так популярны ковры из вискозы в Санкт-Петербурге и других городах?

Люди начали украшать свои жилища коврами еще две с половиной тысячи лет назад, и до сих пор эти напольные покрытия пользуются спросом. Все потому, что ковер – это вещь многофункциональная: он утепляет пол, поглощает громкие звуки и украшает интерьер. Сегодня ковровые изделия изготавливаются из самых разнообразных материалов, от шелка до синтетики, и каждый вид имеет свои особенности. Причем благодаря современным технологиям ковры из синтетических материалов практически ничем не уступают натуральным и даже имеют некоторые преимущества, в том числе и доступную стоимость. В последнее время очень популярны ковры из вискозы в Санкт-Петербурге и не только, поэтому рассмотрим поближе, в чем заключаются их плюсы и минусы.

Стоить отметить, что хотя вискоза и относится к синтетическим материалам, производится она из натуральной целлюлозы. При этом у изделий из нее декоративные и эксплуатационные свойства схожи с изделиями из натурального шелка, им тоже свойственны блеск и гладкая поверхность, именно за эти качества в народе вискозу прозвали искусственным шелком. Только в отличие от натурального шелка, вискозные ковры более дешевые и менее капризные. Эти изделия могут отличаться текстурами, что по большей части связано со страной происхождения. На сегодняшний день ковры из искусственного шелка чаще всего поставляются в Россию из Турции, Бельгии, Китая и Индии.

Итак, рассмотрим преимущества, которыми обладают ковры из вискозы. Это прежде всего качественное плетение, оно, как мы уже отмечали, практически повторяет шелковое плетение. Стоит сказать, что вискозные ковры могут быть и ручного плетения, при этом они будут иметь совершенно уникальный дизайн. Правда, такая особенность влияет и на их стоимость. Отметим также высокие эстетические свойства ковров. Благодаря тому, что вискозу легко окрашивать, изделия из нее представлены в широчайшем ассортименте расцветок, оттенков и узоров. Кроме того, ковры из вискозы имеют мягкий ворс и очень приятные на ощупь, что может стать большим плюсом при выборе изделия для спальни или детской комнаты. Важно, что вискоза является гипоаллергенным материалом, поэтому подходит даже тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям. Да и в целом ворс и краска таких ковров абсолютно безопасны, так что они вполне подходят для детских и медицинских учреждений. Плюс ко всему, ковры из вискозного материала – легкие и практичные.

Несколько слов стоит сказать и о недостатках вискозных ковров. Они достаточно уязвимы к воздействию влаги, так что не нужно их стелить в помещениях с высокой влажностью, а при попадании жидкости на них следует быстро удалить ее. Чистить ковер из вискозы можно только специальными средствами либо в химчистке. Необходимо учитывать, что вискоза может воспламениться, если находится в непосредственной близости от электрообогревателя или камина. И еще стоит уточнить, что домашние животные легко могут повредить изделия из вискозы. Впрочем, если при выборе ковра учесть все вышеуказанные как плюсы, так и минусы, можно долгие годы наслаждаться комфортом и красотой ковров из искусственного шелка.

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