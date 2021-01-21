Сервер: что это такое и для чего он нужен

Компьютеры давно перестали быть элементом фантастики. С 1971 года, когда в продажу поступил первый персональный процессор от компании Intel, и начала 1990-х, когда началась массовая поставка компьютеров в Россию, прошло много лет, и теперь невозможно представить обыденную жизнь без использования сложной вычислительной техники.

Среди ее функций особое место занимает компьютерное обслуживание организаций. Как правило, все или несколько корпоративных вычислительных машин объединяются в единую сеть, локальную или внешнюю, которая позволяет сотрудникам взаимодействовать, обмениваться информацией и пользоваться общей базой данных. Из сети персональных компьютеров выделяется аппаратная станция, назначение которой заключается в том, чтобы поддерживать работу сети. Такой компьютер называется сервером, от слова сервис или обслуживание. Значение сервера для сети можно назвать основополагающим. Без преувеличений, выбор современных серверов огромен, найти и купить необходимое устройство можно в интернете, например, по адресу https://www.apltech.ru/katalog/servernoe-oborudovanie/servery.

Сообразно выполняемым задачам, сервера разделяются на несколько видов, обеспечивая контроль доступа, печать документов с любого подключенного к сети персонального компьютера, хранение базы данных, сокрытие корпоративной информации от внешнего наблюдателя и другие. Веб-сервер обеспечивает работу сайтов в сети Интернет. Специальные сервера используются для научных исследований и облачных технологий.

Сервер не требует непосредственного участия человека и всегда является элементом сети, однако его отличие от персональных компьютеров на этом не заканчивается. Выделенный компьютер поддерживает большие объёмы и каналы оперативной памяти, пропускная способность его памяти значительно выше десктопных моделей, тактовые частоты – ниже. Его главная задача – обработка максимальных объемов информации в самые сжатые сроки.

По словам специалистов, осознание необходимости в приобретении сервера возникает эмпирически. Обязанность сервера – поддержка сети и облегчение работы предприятия. Он поможет подключаться к сети с нескольких аккаунтов, что особенно важно в период самоизоляции и массового перехода компаний на удаленную работу. Кроме того, сервер обеспечит высокую сохранность базу данных, запускать программное обеспечение на всех компьютерах сети.

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