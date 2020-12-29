Сердечная недостаточность у собак - лечение Ветмедином

Каждого из нас огорчает, когда заболевает любимый питомец. В такие моменты владельцы собак готовы сделать всё, чтобы помочь своему любимцу. Частым заболеванием у собак в последнее время становится сердечная недостаточность.

Сердечная недостаточность может развиться у собаки любой породы и любого возраста. Это заболевание часто приводит к смерти животного, поэтому очень важно начать лечение как можно раньше. Лечение, в процессе которого необходимо применять качественные и эффективные медикаменты.

Характеристика сердечной недостаточности у собак

Сердечная недостаточность – это заболевание, при котором сердце перекачивает кровь в меньшем объеме, чем требуется организму для нормального функционирования. Из-за недостаточного кровообращения органы и системы начинают испытывать дефицит кислорода и питательных веществ. Также нарушается процесс вывода продуктов распада. Все это негативным образом отражается на состоянии всего организма.

Выделяют две формы недостаточности в работе сердца: острая и хроническая. Остро заболевание протекает в течение короткого промежутка времени. Состояние животного может быть критическим. Хроническая форма сердечной недостаточности развивается медленно, в течение нескольких месяцев, лет. Выраженных признаков такая фаза не имеет. У животного ухудшается самочувствие лишь в период сильных физических нагрузок.

Причины патологии

Есть породы собак, предрасположенные к сердечно-сосудистым патологиям. У них такие болезни наблюдаются чаще. Например, к сердечной недостаточности склонны спаниели, йоркширские терьеры, пудели, боксеры, таксы, доберманы, чихуахуа, доги. Для сравнения, хаски и лайки с проблемами в работе сердца сталкиваются крайне редко.

Сердечную недостаточность способны провоцировать другие патологии, например:

новообразования;

дисфункция щитовидной железы;

дирофиляриоз;

дилатационная кардиомиопатия;

склероз сосудов;

гипертония;

пиометра;

простатит;

пневмония;

врожденные пороки миокарда.

В щенячьем возрасте такая патология часто развивается из-за врожденного порока сердца. У взрослых особей болезнь обычно появляется как осложнение другой патологии. У пожилых животных недостаточность функции сердца обуславливается возрастными изменениями в артериях и миокарде.

Бывает, что сердечная недостаточность у животного начинается на фоне приема некоторых медикаментозных средств. Например, иногда такое состояние появляется при лечении животного гормональными препаратами.

Признаки сердечной недостаточности у собак

У сердечной недостаточности имеется ряд характерных симптомов. Их выраженность зависит от стадии развития патологии, формы и тяжести протекания.

Признаки недостаточности в работе сердца у собак:

вялость;

кашель;

одышка, особенно усиливающаяся при ходьбе;

посинение слизистых, языка;

сонливость;

хрипы;

потеря аппетита;

отек лап;

периодическая лихорадка;

нарушение координации;

кратковременные потери сознания.

Также могут быть хромота, чиханье, истечения из носа и нарушение пищеварения. Иногда наблюдается отек легких при сердечной недостаточности у собак. Бывает случается внезапная смерть из-за остановки сердца.

При остром течении клиническая картина более яркая. Животное может утрачивать способность передвигаться самостоятельно. При хронической форме признаки патологии могут быть еле заметными и появляться периодически. У пожилых и ослабленных собак недостаточность в работе сердца протекает тяжелее.

Диагностика сердечной недостаточности

Эффективное лечение животного без предварительно проведенной комплексной диагностики невозможно. В ходе исследования выявляется стадия и форма болезни, общее состояние здоровья. Эта информация важна для подбора подходящих препаратов и формирования прогноза.

Для подтверждения и утонения диагноза проводят следующие обследования:

Рентген. Выявляет застойные явления.

ЭКГ. Показывает нарушение функций сердца.

УЗИ с допплерографией. Обнаруживает наличие гидроперикарда, изменения в камерах сердца, истончения и растяжения артериол.

Это стандартный список диагностических процедур для выявления сердечной недостаточности. Бывает, что для уточнения требуются дополнительные исследования. Часто ветеринары назначают стресс-ЭХО кардиографию, тканевую допплерографию, анализ биомаркеров.

Лечение сердечной недостаточности Ветмедином

При поступлении в клинику больного животного, в первую очередь, доктора предпринимают все меры по стабилизации состояния. Убирают все жизнеугрожающие симптомы. Потом подбирается терапия для устранения первопричины заболевания. Обязательно назначаются препараты, улучшающие сократительную функцию сердца. К таким относится Ветмедин. Вот что рассказывают об этом препарате: "это современный ветеринарный препарат, который помогает на разных стадиях сердечной недостаточности, спровоцированной дегенерацией митрального клапана, дилатационной кардиомиопатией. Преимущество Ветмедина в том, что он абсолютно безопасен и не вызывает побочные явления. Это действенный препарат. О его эффективности можно почитать на тематических форумах по сердечной недостаточности у собак. Ветмедин часто назначают животным, и он, по отзывам владельцев питомцев и ветеринаров, хорошо помогает".

Форма выпуска и состав ветпрепарата

Ветмедин выпускается в форме жевательных таблеток и капсул. Главным компонентом препарата является пимобендан. Его концентрация может быть разной. Выпускается Ветмедин 5 мг, 10, 1,25 и 2,5 мг. Фасуется в упаковки по 50 или 100 штук.

Фармакологическое действие

Ветмедин облегчает и частично устраняет патологическую симптоматику. Он расширяет сосудистый просвет, снижая тем самым нагрузку на сердце. Также Ветмедин улучшает насосную функцию, придает силы сердечным сокращениям. Клинические исследования данного препарата показали, что он значительно продлевает срок и повышает качество жизни собак с недостаточностью в работе сердца. Улучшение на фоне приема Ветмедина наступает уже спустя неделю. Животное становится более активным. У него появляется аппетит. Уменьшаются кашель и одышка.

Применение Ветмедина

С использованием жевательных таблеток у владельцев собак обычно никаких сложностей не возникает. Они имеют мясной вкус. Поэтому домашние питомцы их самостоятельно и с удовольствием съедают.

Дают Ветмедин собакам за час до кормления. Прием таблеток должен быть в одно и то же время. Важно не допускать пропусков. Из-за этого эффективность препарата может снизиться. Дозировка подбирается ветеринаром. Она отличается в разных ситуациях. На величину дозы влияет размер животного, его состояние, возраст.

Производители Ветмедина рекомендуют давать этот препарат в дозировке 0,2-0,6 мг на килограмм веса. Это дневная доза. Ее делят на два приема. У таблеток есть линия для более удобного и точного деления.

Для купирования острого состояния Ветмедин применяют временно курсом. При хронической сердечной недостаточности ветеринары рекомендуют давать этот ветпрепарат животному пожизненно. Хранить Ветмедин надо в темном и сухом месте при температуре в пределах +8-25 градусов.

Купить Ветмедин в Москве можно, оформив заказ на сайте ВетХаус (уникальные ветеринарные препараты из Европы). Для заказа Ветмедина 1.25 мг в капсулах можно перейти по ссылке: https://vet-house.com/products/vetmedin-kapsuly-1-25

Остальные дозировки также всегда в наличии. ВетХаус - это выгодные цены и быстрая доставка.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...