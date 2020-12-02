Самые легендарные проигрыши в казино

Из-за азартных игр люди продают ценное имущество, сходят с ума, а иногда даже ставят на кон своих ближайших родственников. В этой статье речь пойдет о четырех феерических проигрышах, которые должны вдохновить вас на то, чтобы оставаться в казино осторожными и осмотрительными.

Предупредительный выстрел

В казино Монте-Карло по традиции запрещен вход посетителям в униформе, а виной тому один скандальный давний случай. Однажды некий офицер с военного судна, бросившего якорь в порту Монако, проиграл в рулетку все свои сбережения. Этого ему показалось мало, поэтому он ненадолго отлучился, принес в игорный клуб корабельную кассу — но проиграл и ее подчистую.

К несчастью для заведения, разгневанный офицер не готов был смириться с неблагоприятным поворотом событий. Вернувшись на борт, он отдал приказ экипажу развернуть пушки к Монте-Карло и дать залп по горам. Администрация казино решила не рисковать и не дожидаться повторного залпа. Она быстро вернула агрессивному клиенту всю сумму проигрыша, что стало на тот момент беспрецедентным случаем.

Впрочем, не так давно история повторилась, и казино Монако вновь простило масштабный долг еще одному клиенту. Им оказался никто иной, как сын министра иностранных дел Франции, потративший в заведении €700 000 (52 000 000 рублей).

Азарт композитора

Композитор Дмитрий Шостакович однажды играл в преферанс против главного дирижера Ленинградского Мюзик-Холла Исаака Дунаевского и директора этого же заведения Михаила Падво. Шостаковичу в тот день категорически не везло: он уже должен был оппонентам 40 номеров для пьесы “Условно убитый”. Тем не менее, в надежде отыграться он поставил на кон свой кабинетный рояль. В итоге композитор проиграл не только инструмент, но еще и пиджак, который на тот момент был у него единственным в его гардеробе.

Рояль Шостаковича был позже выкуплен советской эстрадной певицей Клавдией Шульженко. После заката карьеры звезде пришлось существовать на весьма скромную пенсию. Чтобы свести концы с концами, она распродала весь свой антиквариат и драгоценности, но не так и не смогла расстаться с легендарным роялем.

Спасение пленницы

Если верить словам современников, князь Александр Николаевич Голицын был настолько богат, что расплачивался с извозчиками полными пригоршнями золота, а трубку якобы прикуривал банкнотами. Характер у него при этом был прескверный, конфликтный, тиранический.

Мать и отец молодой Марии Вяземской были достаточно наслышаны о дурном нраве князя. Тем не менее, корыстные родители не сумели противостоять соблазну выдать дочь замуж за обеспеченного деспота. Сама девушка была совершенно не рада такой участи — тем более что Голицын, как поговаривали, поднимал на нее руку и был с ней неоправданно строг в быту. Когда жених являлся с ней на балы, окружающие за глаза называли Вяземскую “печальной красавицей”.

К счастью, обладатель несметных богатств был еще и исключительно азартен. Этим решил ловко воспользоваться граф Лев Кириллович Разумовский. Он пригласил Голицына сыграть против него в карты — и удача в тот день оказалась невероятно щедра к благородному графу. В конце партии деспот проиграл не только все необъятное состояние, но также и свою супругу. Впоследствии Мария сочеталась законным браком с Разумовским, что стало для нее настоящим спасением.

Литературный рекорд

Летом 1862 года состоялось первое зарубежное путешествие Федора Михайловича Достоевского. Немецкие курорты Бад-Хомбург, Висбаден и Баден-Баден настолько вдохновили его, что писатель решил возвращаться в эти края ежегодно. Однако привлекали его ничуть не красоты природы и не колоритный немецкий характер, а местные казино. Увы, страсть Федора Михайловича к рулетке едва не стала для него роковой.

У литературного и музыкального издателя Федора Тимофеевича Стелловского хватало наглости наживаться на творческих личностях, которые не умели противиться азарту. Когда музыканты и писатели из-за своей любви к казино оставались без гроша в кармане, Стелловский предлагал им деньги взаймы, чтобы те отыгрались. Однако это вовсе не было проявлением благородства: потом игроки обязались сочинять для своего спасителя музыку или книги задаром.

Такими же условиями аферист сумел связать Достоевского. В обмен на предоставленный в критический момент займ тот обещал сдать в издательство роман объемом 12 печатных листов до 1 ноября. За неисполнение уговора писателю пришлось бы в течение целых 9 лет работать на Стелловского бесплатно, без авторских отчислений. Издатель был уверен в том, что должник не справится с задачей, и уже потирал руки. К его глубокому огорчению, Федору Михайловичу удалось совершить невозможное: через 24 дня на стол Стелловскому лег только что завершенный роман “Игрок”.

С появлением онлайн-казино таких историй стало еще больше, и теперь в роли такого неудачника может оказаться практически каждый. Но плюс таких заведений в том, что во многих из них можно получить бонус без депозита, и играть без какого-либо риска. Список актуальных предложений по бездепам можно найти на сайте respin.kz, он постоянно пополняется новыми предложениями, в том числе эксклюзивными.

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