Саакашвили против создания Нацкомиссии по игорному бизнесу

Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.
Во время совещания с главой фракции Слуга народа и главой финансового комитета Верховной Рады он объяснил свою позицию. В его понимании сфера гемблинга нуждается в легализации, в связи с тем, что является коррумпированной и бандитской, однако необходимо процедуру легализации сделать правильной. Для этого следует отказаться от формирования специальной комиссии, которая будет регулировать деятельность заведений игорного бизнеса. Эту функцию необходимо возложить на Министерство финансов. По словам Саакашвили, действующий президент Украины Владимир Зеленский поддержал его предложение.
Кроме того, Михаил не согласен с размером налога с оборота. На сегодня он составляет 10%, но глава Исполнительного комитета предлагает сделать его фиксированным. Саакашвили предлагает минимизировать расчеты с процентами и взыскивать оплату за фиксированную лицензию каждый год, проводя выплату заранее. Подобный подход поможет ежегодно приносить в государственный бюджет около 230 миллионов долларов. Выделять игорные зоны для постройки казино все также сможет только президент. Подобная сфера сможет развивать города, положительно влияя на их бюджет. Предпринимателей, которые построили гостиницу с количеством мест, более 300, Нацсовет реформ предлагает полностью освободить от выплаты лицензии на владение казино.
С тем законопроектом, который разработан в данный момент, глава Исполнительного комитета не согласен, предусматривая его низкую прибыльность для бюджета страны (всего 40 миллионов долларов) и с большим количеством кормушек для коррупционеров. Саакашвили не поддерживает подобные изменения для Украины.
Напомним, что проект был разработан Борисом Баумом, который являлся топ-менеджер крупной сети отелей Premier и российской VS Energy. Борис подтвердил, что имеет желание возглавить регулирующую комиссию. Это поможет убедиться в правильной работе законопроекта и практикуется во многих странах.
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Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.
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