С мая болельщикам разрешат находиться на стадионах во время игр

В связи с пандемией коронавируса и его быстрым распространением, к спортсменам предъявляются жесткие требования. Некоторые страны требуют от игроков и работников клубов соблюдать десятидневный карантин по прибытии домой из зарубежных поездок. Особенно в этом отношении строго требуют в Великобритании. Кроме того, спортсменам часто делают тесты на COVID-19 и отслеживают любые простудные проявления.
Игрокам не запрещено участвовать в матчах и посещать тренировки, но они обязаны соблюдать правила карантина. Находясь на соревнованиях, они имеют право выходить из дома только для игры. Если спортсмен нарушает эти правила и всё же посещает друзей, родственников или какие-либо заведения, он должен будет проходить десятидневную изоляцию заново.
Недавно стало известно, что болельщики в Англии могут находиться на стадионах уже с мая 2021 года. По словам премьер-министра страны, они постепенно выходят из изоляции и возвращаются к привычной жизни. Однако первое время стадионы будет разрешено заполнять только на 25% его вместимости. Это говорит о том, что максимальное количество зрителей не будет превышать 10 тысяч. Пока что болельщики рады хотя бы этому, получить шанс снова смотреть матчи вживую. В декабре правительство уже снимало запрет на посещение матчей, что привело к резкому увеличению количества заболевших коронавирусом. Поэтому соревнования снова стали проводить за закрытыми дверями.
В мае также пройдёт Лига Чемпионов УЕФА, где встретятся лучшие команды Европы, чтобы побороться за главный Европейский кубок. Это одно из самых крупных ежегодных футбольных событий и болельщики надеются, что несмотря на карантинные ограничения, они смогут побывать на финале игры и уже готовятся к поездке. Поэтому заказывать билеты на Лигу чемпионов следует заранее, чтобы не упустить свой шанс увидеть кумиров.
К тому же, медики Великобритании сообщили, что за то время когда стадионы работали за закрытыми дверями, в стране значительно возросло количество психических расстройств. Они считают, что это уже настоящая эпидемия депрессии. Такие люди стараются прийти на сеанс к психологу и присоединиться к группам поддержки в интернете. Большая часть людей привыкла на выходных посещать стадион, чтобы отдохнуть на игре. Сейчас у них нет такой возможности и приходится только ждать улучшения эпидемиологической ситуации, стараясь поддерживать своё психологическое состояние другими способами.
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С мая болельщикам разрешат находиться на стадионах во время игр
В связи с пандемией коронавируса и его быстрым распространением, к спортсменам предъявляются жесткие требования. Некоторые страны требуют от игроков и работников клубов соблюдать десятидневный карантин по прибытии домой из зарубежных поездок. Особенно в этом отношении строго требуют в Великобритании. Кроме того, спортсменам часто делают тесты на COVID-19 и отслеживают любые простудные проявления.
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