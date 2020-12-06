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Руки делают: самое время превратить хобби в прибыльный бизнес

Ксения ДАВЫДОВА   
06 Декабря 2020 г.
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Руки делают: самое время превратить хобби в прибыльный бизнес

В последние годы так называемый «хендмейд», или изделия ручной работы, приобретает все большую популярность и спрос. Вместе с тем, у некоторых из нас появилось чуть больше свободного времени из-за перехода на удаленный режим работы, а люди старшего возраста и вовсе продолжают находиться в самоизоляции уже длительный период. И, наверняка, некоторые посвящают свой досуг какому-либо хобби, связанному с рукоделием – пошиву одежды, вязанию, созданию украшений, керамики, предметов декора и т.д. Пожалуй, стоит задуматься, не пора ли совместить полезное с приятным и начать получать прибыль от своего хобби?

Сегодня, чтобы открыть собственный бизнес, нужно решить несколько важных вопросов. Во-первых, выбрать определенное направление, нишу, желательно такую, где меньше всего конкурентов. Во-вторых, зарегистрировать бизнес, выбрав одну из трех возможных правовых форм: индивидуальный предприниматель (ИП), общество с ограниченной ответственностью (ООО) или самозанятый. В каждой форме есть свои особенности, к примеру, самозанятый не может нанимать сотрудников. В-третьих, открыть расчетный счет, подключить кассы, определиться, кто будет вести бухгалтерию, делать отчеты и т.п.

К слову, сейчас решить подобные вопросы стало намного проще, так как появились специальные сервисы, которые значительно упрощают не только открытие, но и развитие бизнеса. Например, существуют автоматизированные бухгалтерские онлайн-сервисы, которые позволяют буквально за несколько кликов получить готовые отчеты и платежные документы. Популярностью пользуются в последнее время и сервисы, избавляющие от бумажной волокиты, и все больше предпринимателей переходят на электронный документооборот, к примеру, в сервисе СЭД Comindware. Кроме того, сейчас растет количество банков, также предлагающие свои инструменты в помощь малому бизнесу. В некоторых регионах городские власти готовы предоставить ремесленникам помещение под мастерскую или магазин по льготной ставке.

Задумавшись об открытии бизнеса, необходимо также тщательно продумать все возможные варианты продвижения товара. Для начала стоит определить целевую аудиторию, которая зависит от того, какие именно изделия вы выпускаете. Конечно, для продвижения бизнеса тоже существует немало специальных сервисов и рекламных компаний. Но на начальных этапах можно рассмотреть более простые варианты, например, создание группы в одной или разных социальных сетях или создать недорогой сайт-визитку. И не стоит забывать о принципе «сарафанного радио», который очень хорошо работает для хендмейда, ведь о вещи, сделанной с душой, покупатели будут с удовольствием рассказывать своим друзьям и знакомым, приводя новых клиентов.

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