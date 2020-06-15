Российский букмекер заявил о попытке шантажа, в Германии приостановили выдачу лицензий, что такое Фонбет зеркало и другие новости беттинга

БК «Фонбет» включили в список системообразующих предприятий, но вскоре признали это ошибкой. По заверению конторы, она не нуждается в помощи со стороны государства. Однако по мнению компании, некоторые СМИ их шантажировали. Была издана статья с ошибочной информацией, где упоминались имена владельцев компаний. Это было расценено руководством БК как попытка шантажа и порча репутации известного бренда. За клевету в свой адрес компания даже готова подать в суд. Букмекерская контора ведёт открытую деятельность и всю официальную информацию можно изучить на её сайте. В Едином государственном реестре юридических лиц и на сайте налоговой службы также есть все необходимые сведения.

Особенности работы конторы

Fonbet работает на легальной основе и смогла завоевать доверие клиентов, о чём свидетельствуют их отзывы. К минусам относится блокировка провайдерами в некоторых регионах, но для решения этой проблемы было создано Фонбет зеркало перенаправляющее на точную копию официального сайта. БК предоставляет одни из лучших коэффициентных ставок и знакомит своих пользователей с новостями из мира спорта. Постоянные клиенты отмечают щедрые бонусные программы, которые помогают увеличивать выигрыш при соблюдении всех правил отыгрыша. Новички получают дополнительные начисления после внесения первого депозита. Это помогает быстрее освоиться и понять принципы игры.

В Германии приостановили выдачу лицензий

За рубежом также наблюдаются недоразумения с букмекерами. Так в Германии планировали лицензировать ставки на спорт, но из-за судебного разбирательства с одной из австрийских БК этот процесс пришлось отложить. Оператор спортивных ставок Vierklee подал заявление в суд, обвиняя власти федеральной земли Гессен в недостаточной прозрачности предоставления лицензии. Выяснилось, что австрийскую компанию и некоторых других операторов не проинформировали о начале концессии ещё летом прошлого года. На этом основании и была приостановлена выдача лицензий.

В ассоциации спортивных ставок недовольны действиями Vierklee и надеются, что выдача лицензий онлайн-операторам скоро будет выполнена. Отраслевая группа призвала быстрее внести изменения в правила для приема ставок, которые уже были одобрены правительством. К ним относится увеличение лимита в 1 евро для игры в игровые автоматы и разрешение не заводить отдельные учетные записи.

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