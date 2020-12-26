Рейтинг зимних шин 2020 – Viatti Bosco Nordico в числе лучших

Viatti Bosco Nordico вошли в тройку лучших зимних шипованных шин в рейтинге Информационного агентства «365 дней». Среди достоинств линейки, выпускаемой Шинным бизнесом Группы «Татнефть» KAMA TYRES, эксперты отметили износостойкость, надежное крепление шипов, курсовую устойчивость и безопасность в том числе, и в гололед.

«Viatti Bosco Nordico за счет многочисленных нюансов, учитывающих все особенности отечественного климата, становятся идеальным выбором для российской зимы. Привычный комфорт вождения сохраняется при любых погодных условиях холодных месяцев, а уникальные технологии обеспечат вам необходимую на зимней дороге безопасность», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Зимние шипованные Viatti Bosco Nordico спроектированы для комплектации внедорожников и кроссоверов с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов. Благодаря технологии VRF они буквально адаптируются под дорожное покрытие, поглощают удары при неровностях, уверенно проходят скоростные повороты. Технология Hydro Safe V улучшает сопротивление слашплэнингу – система продольных и поперечных канавок позволяет шине эффективнее разрезать слякоть и снежную кашу, вытесняя влагу из пятна контакта.

Усиленный ряд плечевых шашек с наружной стороны рисунка повышает устойчивость, управляемость и безопасность вождения. Асимметричный рисунок протектора в сочетании с увеличенным числом шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов способствует росту сцепления, защищает от износа, параллельно снижая уровень шума. Центральное ребро жесткости обеспечивает курсовую устойчивость, безопасность, а также равномерность износа протектора. Повышенная эластичность резины Viatti Bosco Nordico, а также частые ламели по всей ширине рисунка улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дороге. Специальные углубления на наружной части плечевых шашек, выполненные по технологии SnowDrive, способствуют проходимости в глубоком снегу.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

Источник: https://365news.biz/avto/416523-top-15-luchshix-zimnix-shin-rejting-2020-otzyvy.html

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