ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ремонт бытовой техники: что необходимо знать
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ремонт бытовой техники: что необходимо знать

Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.

Почему это правильно? Ответ прост: у каждой фирмы есть свои секреты. Как утверждают эксперты, особенности сборки и функционирования бытовых приборов различаются в зависимости от производителя. То же относится к технологическим тонкостям: к каждому бытовому прибору, будь то холодильник, стиральная или посудомоечная машина, необходим особый подход. Мастера шутят, что во время ремонта главное – не «убить» устройство окончательно, применяя методы и средства, недопустимые в данном конкретном случае. Именно поэтому лучше обратиться в фирменный сервис, специализирующийся на ремонте устройств от одного производителя.

К счастью, подобные сервисные центры давно перестали быть редкостью. Заказ можно оформить даже не выходя из дома, просто обратившись в ремонтную фирму через интернет. Например, починить технику от шведской компании Electrolux можно по адресу electrolux-helper.com. Плюсы подобных центров, помимо быстрого и компетентного ремонта, заключаются в том, что заказчику предоставляется гарантия, а диагностика производится бесплатно, при том, что мастер выезжает на дом к клиенту для личного осмотра бытового технического устройства.

Общение мастера и заказчика в правильной ремонтной организации строится по чётко установленному алгоритму. Заказчик оставляет заявку. С ним в самое ближайшее время связывается оператор. Мастер выезжает на место, производит диагностику и оценивает поломку бытового прибора. Исходя из диагностики, рассчитывается стоимость ремонта, о чём сообщается заказчику. В случае необходимости курьер доставляет прибор в сервисный центр. Затем производится ремонт, после чего заказчик получает исправно работающую технику и гарантию на выполненные работы.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 