Разбираемся в разновидностях лезвий на кухонные ножи

В кухонных ножах большое значение имеет материал, из которого изготовлено его лезвие. Клинки этого инструмента производятся из нержавеющей, углеродистой или дамасской сталей, а также керамики или металла с полимерным покрытием. Чтобы подобрать подходящий под вашу задачу кухонный нож, можно перейти на сайт официального представителя компании TOJIRO в РФ. Там представлены предложения по качественным японским ножам, которые можно заказать прямо на дом.

Ниже мы подробней разберем особенности лезвий, используемых при изготовлении кухонных инструментов. Полученные знания помогут вам при выборе подходящего ножа для задач на кухне или производстве.

Нержавеющая сталь

В производстве лезвий для кухонных ножей этот материал выпускается в двух видах:

штампованная нержавейка;

кованая нержавейка.

Отличается неприхотливостью в уходе. Нержавеющая сталь подойдет тем пользователям, которые не готовы ежедневно выполнять целый комплекс процедур, чтобы нож сохранил свои первоначальные свойства.

Штампованная нержавейка отличается прочностью и относительно доступной стоимостью. Предназначается для широкого спектра задач, поэтому будет полезен как на домашней кухне, так и на производстве, где готовят, режут или разделывают пищу.

Кованая нержавеющая сталь более прочна и долговечна по сравнению со штампованной. Ножи, изготовленные из нее, на протяжении длительного периода не тупятся. Положительные характеристики удорожают кухонный аксессуар, поэтому модели из кованой нержавеющей стали чаще используются профессионалами.

Углеродистая сталь

Этот материал еще называют ламинированным. Углеродистая сталь производится из трех слоев. Сердцевиной лезвия по итогу становится высокоуглеродистая сталь, а обкладками — достаточно мягкая нержавейка.

Минусом этого материала можно назвать хрупкость и запрет на мытье в горячей воде. При его использовании важно избегать ударных нагрузок. Это не тот нож, который можно ловко бросить в раковину с грязной посудой. Он не подходит для рубки мяса и для работы с другими подобными по свойствам продуктами.

Тем не менее лезвие из углеродистой стали на готовом изделии получается твердым и достаточно гибким, что компенсирует имеющийся недостаток в виде хрупкости.

Дамасская сталь

Ножи для кухни из дамасской стали пользуются особенной популярностью среди профессионалов и ценителей качественных девайсов на домашней кухне. Клинки из дамасской стали состоят из нескольких слоев. В каждом из них содержится разное количество углерода.

Лезвия из дамасской стали ценятся за прочность и длительный срок эксплуатации. При этом они получаются достаточно гибкими, что существенно расширяет их возможное применение.

Еще одна отличительная особенность лезвий из дамасской стали — необычные привлекательные узоры. Они формируются при сложных производственных процессах. Получаются красивыми, но недешевыми.

Керамика

Лезвия из керамики тверды и остры. Причем свою остроту они способны сохранять на протяжении длительного отрезка времени. По весу керамические модели лезвий легче, чем аналоги из стали.

Еще одно преимущество клинков из керамики — устойчивость к царапинам. За счет этого они дольше сохраняют первоначальный внешний вид.

Минусом керамических изделий можно назвать их ударопрочность. Это достаточно хрупкий материал, поэтому при падениях и серьезных ударах лезвия из керамики могут расколоться. Еще один недостаток — цена. Причем относительно дорого выходит и покупка данных изделий, и их заточка.

Сталь с полимерным покрытием

В основе производства лезвий этой разновидности, как правило, лежит штампованная сталь. Благодаря специальному полимерному покрытию к стали с полимерным покрытием практически не прилипает пища. Также с его помощью лезвия обладают антикоррозийными свойствами. Эти клинки привлекательно выглядят и отличаются удобством в использовании. Минус лезвий из стали с полимерным покрытием — они стираются быстрей большинства других видов.

Напомним, что кухонные ножи с перечисленными выше лезвиями можно выбрать и приобрести в интернет-магазине официального дистрибьютора TOJIRO в Российской Федерации.

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