Птица дятел: что мы знаем о нем?

Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.

Дятлы в большинстве своем предпочитают жить одиноко или могут создать себе пару. Стаи образует только один вид – желудевый дятел (кстати, подробности об этой птичке можно узнать здесь: https://do-slez.com/zhivotnye/9394-kak-zheludevyj-djatel-delaet-zapasy-zheludej-na-zimu.html). А вообще видов дятлов больше двухсот.

Самый маленький представитель этих пернатых проживает в Южной Америке. Вес этой крошечной птички всего около восьми граммов. Так и хочется сказать: «Надо же какая крошечка, прямо дятел-дюймовочка какая-то!» И в противоположность есть среди дятлов птички побольше. Такие пернатые могут весить до полкилограмма.

Длинный язык – говорят люди о тех, кто не умеет хранить секреты или хамит. И такая характеристика (что язык-то длинный) есть также у дятла. Язык эта птичка может значительно высовывать из клюва, а еще он достаточно липкий. Благодаря этому дятлу легче доставать насекомых. Длинным языком дятел проделывает к ним проход. И всё – букашкам некуда деться, только становиться едой.

Жизнь дятлов в основном проходит на деревьях. Между ними они и совершают свои перелеты. А летать на дальние расстояния – это всё не про них.

При помощи стука дятлы не только добывают себе пищу. Стуком также птицы-самцы могут привлечь самок. А еще пернатые таким образом сообщают, что это их территория.

И еще продолжим про стук, вернее про голову дятла. При стуке она как бы отходит от клюва, и тем самым снижается нагрузка на мозг птицы.

А теперь любопытные факты о других птицах

Чтобы себя обезопасить куры иногда притворяются мертвыми. Кстати и некоторые другие представители животного мира делают это – замирают и пойми потом, что с ними.

Птицы заселили все экосистемы нашей планеты, и в Антарктиду тоже.

Орнитология – это наука, которая изучает птиц.

Африканский страус – вот какая есть крупная птица. Ее высота может достигать почти трех метров, а масса тела – 150 килограммов.

Совы не двигают своими глазами, и если хотят на что-либо посмотреть, поворачивают всю голову.

Конечно, существует также масса других удивительных фактов о птицах. И сейчас есть все возможности в узнавании этого мира через интернет. Электронные книги, журналы, фильмы, радиопередачи – было бы только желание, как говорится.

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