Психологи и звездные родители обсудят волнующие всех родителей темы в передаче «ТыЭтоЯ»

В выходные дни 21 и 22 ноября в 22.00 в эфире «Авторадио» ведущая цикла передач «ТыЭтоЯ» Татьяна Гордеева, известные детские психологи и звездные родители обсудят темы, волнующие всех родителей: как правильно критиковать ребенка, чтобы не задеть его чувства, и почему так важен родительский пример в воспитании собственных детей.

В субботней программе психолог, мама 11 детей Екатерина Бурмистрова и фигурист, олимпийский чемпион и отец двух дочек Алексей Ягудин, поговорят о критических замечаниях в адрес собственных детей. Из программы родители узнают про стереотипы, связанные с высказыванием критических замечаний, про то, какие слова нужно выбирать, чтобы ребенок не обиделся и не закрылся, и о допустимости критики ребенка в присутствии других людей.

В воскресном выпуске, 22 ноября, гости студии - психолог, Руслан Молодцов и певица Слава будут говорить о том, насколько важен для детей родительский пример. Участники программы расскажут, как понять, что видят дети в своих родителях, что они с них уже «скопировали и зафиксировали», может ли ребенок перенять модель поведения няни и какое поведение усваивают дети, когда родители требуют от них того, чего не делают сами.

Настраивайтесь на волну «Авторадио» и слушайте передачи «ТыЭтоЯ» по субботам и воскресениям в 22:00, или подкасты на портале «Я-родитель» http://tietoya.ya-roditel.ru/ .

Программа «ТыЭтоЯ» выходит в рамках одноименного проекта, цель которого - помочь родителям выстроить здоровые отношения внутри семьи. Проект запущен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с радиостанцией «Авторадио».

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