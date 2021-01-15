Программа накопительного страхования от СК Ингосстрах-Жизнь: гарантия достижения целей

Есть цель, но пока не представляете как её достигнуть? Покупка жилья, оплата за обучение или что-то другое... теперь у вас есть все шансы получить желаемое и справиться со сбором средств. СК «Ингосстрах-Жизнь» предлагает полис накопительного страхования жизни. Гарантия результата, даже в случае утери трудоспособности.

Как работает система накопительного страхования от СК Ингосстрах-Жизнь?

Первоочередным шагом при покупке полиса станет определение размера суммы, которую вы планируете накопить. Также вы должны установить срок действия полиса и обозначить покрываемые риски, а еще определить размер и регулярность выплат. На следующем этапе страховой программы вам будет необходимо своевременно осуществлять взносы исходя из выбранных параметров.

По завершении программы накопительного страхования жизни вы гарантированно получаете желаемую сумму.

Преимущества программы

Защита капитала. Даже в случае непредвиденных обстоятельств, ваша цель будет достигнута. Налоговая выгода. При добровольном страховании жизни на срок от 5 лет вы можете вернуть до 13% суммы годового взноса путём налогового вычета (не более 15,6 тыс. руб.). Юридическая защита. Ваши деньги не могут быть конфискованы, арестованы или поделены при имущественных спорах. Накопленный капитал и страховые выплаты передаются строго в руки клиенту или назначенному им выгодоприобретателю.

Параметры страховой программы от СК «Ингосстрах-Жизнь»

Заключить договор по программе накопительного страхования жизни и здоровья можно на срок от 5 до 35 лет. Клиентом компании может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 75 лет.

Возможная периодичность взносов:

каждый год;

раз в полгода;

ежеквартально;

раз в месяц;

единовременно.

Минимальная сумма взноса начинается от 2 500 руб. в месяц. При условии единовременной оплаты – от 300 000 руб.

Согласно основному пакету страхования, в список страховых случаев входят:

дожитие до окончания срока страхования;

гибель клиента вследствие любых обстоятельств.

Виды дополнительных элементов зависят от выбранной вами программы и покрывают следующие риски:

несчастный случай;

инвалидность;

опасные для жизни заболевания.

Страховая программа действительна в любой точке мира 24/7, за исключением территорий военных конфликтов.

Кто может выступать в роли выгодоприобретателя?

Выгодобриоретатель назначается клиентом для получения страховой выплаты в случае его гибели. При отсутствии документального назначения, получить компенсацию могут наследники застрахованного лица в соответствии с законодательством РФ. При условии возникновения других страховых случаев, деньги может забрать сам клиент или его законные представители.

Дополнительные услуги

Система накопительного страхования от СК «Ингосстрах-Жизнь» также предполагает включение в пакет услуг следующих опций:

Налоговый вычет под ключ предполагает возможность устной консультации и помощь в оформлении бумаг.

Телемедицина. Услуга включает в себя возможность проконсультироваться у врача в режиме 24/7. Вы сможете получить медицинскую поддержку онлайн, узнать альтернативное мнение специалиста по всем интересующим вас вопросам.

SMO (второе медицинское мнение). Включив эту опцию в свой пакет страхования, вы сможете проконсультироваться с лучшими врачами узкой специализации на основании уже составленного ранее медицинского заключения и истории болезни, без физического осмотра. Врач выскажет второе экспертное мнение по интересующему вас вопросу и подберёт профильное медицинское учреждение для дальнейшей диагностики и лечения. Услуга распространяется на следующие сферы здравоохранения: онкология; нефрология; ортопедия; кардиология; неврология.

Застраховать жизнь и здоровье по системе накопительного страхования от СК «Ингосстрах-Жизнь» можно в легкой и доступной форме на сайте компании. Вам достаточно заполнить все необходимые данные и дождаться обратной связи от менеджера. С СК «Ингосстрах-Жизнь» можно достигать цели, копить, зарабатывать - без риска и финансовых потерь.

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