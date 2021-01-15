Программа накопительного страхования от СК Ингосстрах-Жизнь: гарантия достижения целей

Есть цель, но пока не представляете как её достигнуть? Покупка жилья, оплата за обучение или что-то другое... теперь у вас есть все шансы получить желаемое и справиться со сбором средств. СК «Ингосстрах-Жизнь» предлагает полис накопительного страхования жизни. Гарантия результата, даже в случае утери трудоспособности.
Как работает система накопительного страхования от СК Ингосстрах-Жизнь?
Первоочередным шагом при покупке полиса станет определение размера суммы, которую вы планируете накопить. Также вы должны установить срок действия полиса и обозначить покрываемые риски, а еще определить размер и регулярность выплат. На следующем этапе страховой программы вам будет необходимо своевременно осуществлять взносы исходя из выбранных параметров.
По завершении программы накопительного страхования жизни вы гарантированно получаете желаемую сумму.
Преимущества программы
- Защита капитала. Даже в случае непредвиденных обстоятельств, ваша цель будет достигнута.
- Налоговая выгода. При добровольном страховании жизни на срок от 5 лет вы можете вернуть до 13% суммы годового взноса путём налогового вычета (не более 15,6 тыс. руб.).
- Юридическая защита. Ваши деньги не могут быть конфискованы, арестованы или поделены при имущественных спорах. Накопленный капитал и страховые выплаты передаются строго в руки клиенту или назначенному им выгодоприобретателю.
Параметры страховой программы от СК «Ингосстрах-Жизнь»
Заключить договор по программе накопительного страхования жизни и здоровья можно на срок от 5 до 35 лет. Клиентом компании может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 75 лет.
Возможная периодичность взносов:
- каждый год;
- раз в полгода;
- ежеквартально;
- раз в месяц;
- единовременно.
Минимальная сумма взноса начинается от 2 500 руб. в месяц. При условии единовременной оплаты – от 300 000 руб.
Согласно основному пакету страхования, в список страховых случаев входят:
- дожитие до окончания срока страхования;
- гибель клиента вследствие любых обстоятельств.
Виды дополнительных элементов зависят от выбранной вами программы и покрывают следующие риски:
- несчастный случай;
- инвалидность;
- опасные для жизни заболевания.
Страховая программа действительна в любой точке мира 24/7, за исключением территорий военных конфликтов.
Кто может выступать в роли выгодоприобретателя?
Выгодобриоретатель назначается клиентом для получения страховой выплаты в случае его гибели. При отсутствии документального назначения, получить компенсацию могут наследники застрахованного лица в соответствии с законодательством РФ. При условии возникновения других страховых случаев, деньги может забрать сам клиент или его законные представители.
Дополнительные услуги
Система накопительного страхования от СК «Ингосстрах-Жизнь» также предполагает включение в пакет услуг следующих опций:
- Налоговый вычет под ключ предполагает возможность устной консультации и помощь в оформлении бумаг.
- Телемедицина. Услуга включает в себя возможность проконсультироваться у врача в режиме 24/7. Вы сможете получить медицинскую поддержку онлайн, узнать альтернативное мнение специалиста по всем интересующим вас вопросам.
- SMO (второе медицинское мнение). Включив эту опцию в свой пакет страхования, вы сможете проконсультироваться с лучшими врачами узкой специализации на основании уже составленного ранее медицинского заключения и истории болезни, без физического осмотра. Врач выскажет второе экспертное мнение по интересующему вас вопросу и подберёт профильное медицинское учреждение для дальнейшей диагностики и лечения. Услуга распространяется на следующие сферы здравоохранения: онкология; нефрология; ортопедия; кардиология; неврология.
Застраховать жизнь и здоровье по системе накопительного страхования от СК «Ингосстрах-Жизнь» можно в легкой и доступной форме на сайте компании. Вам достаточно заполнить все необходимые данные и дождаться обратной связи от менеджера. С СК «Ингосстрах-Жизнь» можно достигать цели, копить, зарабатывать - без риска и финансовых потерь.
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