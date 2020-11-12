Приобрести наградные кубки? Легко!

Тем, кто отличился в спортивных соревнованиях, могут вручить кубок. Официальной версии, почему эта чаша удостоена выделять самых лучших, нет. Но догадки имеются, и их немало. Например, встреча гостей часто сопровождается преподнесением хлеба и соли и кубка, наполненного водой. Или, может, все пошло с викингов, которые считали кубки очень значимыми трофеями. Еще один вариант – старт чествования кубками дали средние века, когда эти чащи выполнялись из драгметаллов и инкрустировались камнями, а получить такую вещь в рыцарском турнире было большой честью.

Может когда-нибудь версия о том, почему вручаются кубки, будет отгадана и определена. Пока же остается констатировать, что эта вещь на чествовании победителей спортсоревнований и сейчас не утратила своей актуальности. А приобрести такую продукцию вполне доступно, ведь кубки реализуются повсеместно. Например, наградные кубки в Москве можно выбрать из разных позиций: «Кубки и призы классические», «Кубки-эконом», «Кубки и призы с российской региональной символикой», «Кубки престижные», «Кубки многоуровневые», «Кубки со стеклянными чашами», «Кубки переходящие» и т.д.

Существуют очень известные наградные кубки, о которых знает весь мир. Например, Кубок Стенли. Он был учрежден в Англии в 1892 году. Ежегодно приз вручается победителю НХЛ. Данный кубок представляет собой массивную вазу с цилиндрическим основанием, выполняется он из серебра. Размеры кубка внушительные, в высоту эта награда выше 89 см. На кубок при помощи гравировки наносят все имена членов победившей команды. Весит Кубок Стенли 15,5 кг. В России этот кубок побывал несколько раз.

За победу, одержанную в мировом турнире по теннису, вручается Кубок Девиса. Первое состязание состоялось в Бруклине, оно было организовано силами нескольких гарвардских студентов. Это был 1900 год. На собственные средства тогда один из организаторов купил кубок, который должен был послужить наградой. Звали идеолога соревнований Дэвис Дуайт. Формат состязаний, предложенный им, остается неизменным на всем протяжении существования данного турнира. Это три дня игр, где в первый и третий день проводят по два матча в одиночном разряде, а во второй день – один матч в парном.

Завоевать мировые кубки не всем, конечно, по жизни удается. Но даже победа в обычных спортсоревнованиях – школьных, ветеранских, среди производственников (и т.д.) приятна и, конечно, престижна. Может и вашу квартиру, уважаемые читатели, украшают кубки? Значит, в чем-то вы точно состоялись! Здорово!

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