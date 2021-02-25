Преимущества металлических дверей

Чтобы надежно обезопасить свой дом от грабителей, лучше установить качественную металлическую дверь. Это главная причина того, почему она настолько популярна не только в офисах, студиях, загородных домах, но и в обычных квартирах.

Стальные входные двери имеют множество других преимуществ, таких как:

высокая прочность. Выбирая листовой металл шириной от 1,8 мм можно спать спокойно, так как он обладает противоударными, противопожарными и пуленепробиваемыми свойствами;

качественная теплоизоляция. При правильной установке двери надежно защищают помещение от ветра, а дополнительное утепление позволяет максимально сохранять тепло в доме;

шумоизоляция. Металлические конструкции не пропускают шум с улицы и лестничной площадки;

влагоустойчивость. Благодаря тому, что поверхность обработана антикоррозийными средствами, они не подвергаются воздействию влаги;

необычный дизайн. Производители предоставляют возможность выбрать модели, сделанные в любом стиле;

отделка. Владельцы квартиры могут подобрать отделочные материалы из МДФ, массива дерева и даже натуральной кожи.

Правильно установленные металлические двери прослужат ни один десяток лет. Обычно монтаж осуществляется с применением монтажных пластин или же выполняя внутристенную установку, но для этого стена должна быть более 20 см в ширину. Конечно же, такие конструкции также могут требовать небольшого ремонта. Стальные двери часто оснащаются сложной системой замков, чтобы обеспечить максимальную безопасность помещения. Такой механизм может закрывать дверь не в одном месте, а сразу в нескольких, например, вверху, внизу и сбоку.

Однако при неаккуратной эксплуатации замка, он может быстро выйти из строя. В этом случае придется обратиться к специалистам готовым выехать на заказ в любое время суток. Для ремонта дверей можно обратиться к мастерам через сайт https://vskrytie-dverej.ru/remont-dverej/. Профессионалы помогут установить причину поломки и быстро устранить её, что избавит от необходимости приобретать новые двери, тратя огромные деньги.

Одним из главных недостатков металлической двери считается её вес, так как он может достигать 120 кг. Это затрудняет её доставку и монтаж, который также производит много шума и пыли, но в дальнейшем затраты окупятся с лихвой. Чтобы обезопасить свое жилище, следует приобретать металлические двери из толстого, надёжного полотна, избегая китайских подделок.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...