Правительство Перу разрешило открыть наземные казино

Сфера казино в Перу стало одной из главных отраслей, поддерживающих экономику страны. Пандемия коронавируса привела к тому, что правительство приняло решение закрыть игорные залы до улучшения эпидемиологической ситуации. Однако с марта 2020 года заведения так и не возобновили свою работу, оставив без стабильного финансового достатка 87 тысяч человек. Это привело к ухудшению экономического состояния Перу и быстрого роста безработицы.

Недавно в центре Лимы начались протесты перуанцев оставшихся без работы из-за закрытия казино. Через 48 часов забастовки власти решили пойти на уступки и разрешили игорным заведением работать, придерживаясь некоторых правил. Какое-то время их пропускная способность не будет превышать 40% и число клиентов заметно уменьшится. При этом игорный рынок сможет медленно восстанавливать свою работу и 40% работников сразу же приступят к своим обязанностям.

Вместе с тем казино обязаны быть более требовательны к соблюдению мер безопасности, тщательно проверять ношение масок и перчаток, а также следить за соблюдением дистанцирования. Франсиско Сагасти, президент Перу уже подтвердил принятие законопроекта, разрешающего казино запустить азартные услуги. Чиновники несколько раз хотели возобновить работу сектора, но этому мешали некоторые факторы. Теперь же забастовка работников казино вынудила ускорить принятие решения. Как раз в это время в Лиме должен был состояться финал Кубка наций по матч-покеру. В связи с неспокойной обстановкой, его перенесли и провели в онлайн-режиме.

Многие любители азартных игр предпочитает играть онлайн. Это не только удобно, но и безопасно, глядя на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в мире. Пройдя регистрацию на официальном сайте лицензионных казино, например, в казино 777 Оригинал, можно играть бесплатно в демо-версию или же попытать счастья, сыграв на реальную валюту. Кроме того, как новички, так и постоянные пользователи получают дополнительные поощрения в виде бесплатных вращений или бонусных баллов, которые сразу же можно включить в игру.

Эксперты советуют перед началом игры на реальные деньги тщательно проверять казино и внимательно изучать отзывы о платформах на различных сайтах и форумах. Это поможет оградить себя от использования подпольных сайтов и сберечь финансовые средства.

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