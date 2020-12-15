Pragmatic Play расширяет соглашения с Videoslots

Для тех, кто предпочитает играть в онлайн-казино, важно найти не только надежную площадку с отличной репутацией, но и с высокой отдачей игровых автоматов, обеспечивающей хороший показатель выигрышей. Так, например, зарегистрировавшись в казино Магнит, можно принять участие в промо-акциях, изучив условия получения бонусов. Это лицензионный сайт, который адаптирован для любителей игр в Интернете. Кроме того, здесь можно попробовать свои силы в Live Casino, распространённое во многих зарубежных странах. Особенно этот контекст стал популярным во время карантинных ограничений, когда ставки на спорт стали недоступными.

Недавно поставщик азартных игр Pragmatic Play заявил о расширении соглашений с Videoslots, что укрепит его позиции на глобальном гемблинг-рынке. Теперь Videoslots сможет предлагать своим клиентам ряд игр с живыми дилерами от Pragmatic Play. Всё это поможет привлечь целевую аудиторию и расширить список предоставляемых компанией услуг. По мнению директора по развитию бизнеса Pragmatic Play, сейчас живые казино особенно актуальны и они рады возможности предоставить свои лучшие студийные игры в среде казино Videoslots. Постепенно развлечения в Live Casino станут более востребованы, так как основная часть гемблеров предпочитает перейти на онлайн-просторы.

По мнению представителей Videoslots, в последнее время гемблеры стремятся играть в альтернативные игры с индивидуальным подходом и продукция Pragmatic Play идеально подходит для данной аудитории. Несмотря на это, эксперты отмечают, что в азартных играх всегда есть определенные риски потери финансовых средств. Поэтому во время игры важно контролировать свои эмоции и реально оценивают шансы на выигрыш. Опытные гемблеры также советуют для начала ознакомиться со слотом, используя демо-версию. Она позволяет проверить игровой автомат на степень отдачи и лучше понимать принцип игры.

Для удобства можно скачать мобильную версию казино, которая доступна для операционных систем Android и iOS. Благодаря этому можно играть с еще большим комфортом, сохраняя понравившиеся слоты. Здесь также можно развлекаться на реальные или виртуальные деньги, при этом рекомендуется пройти регистрацию, указав свои персональные данные. Это необходимо, чтобы система смогла защитить аккаунт пользователя от взломов. При возникновении любых вопросов всегда можно связаться со службой поддержки, которая работает круглосуточно.

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