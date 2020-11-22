Порошки, гели и капсулы: как выбрать оптимальное средство для стирки

Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?
Прежде всего стоит отметить, что какой бы качественной ни была вещь, со временем моющие средства, отбеливатели, горячая вода и сушка повлияют на ее состояние. Однако если грамотно выбирать способ стирки (в соответствии с рекомендациями на этикетке) и применять подходящие средства, одежда прослужит дольше. Так, например, некоторые ткани требуют исключительно ручной стирки. Для нее лучше использовать специальные порошки, гели или капсулы – на них будет изображена рука в емкости с водой. Они сильнее пенятся, поэтому для машинной стирки не подходят, т.к. обильная пена затрудняет процесс стирки и даже может навредить механизму. Впрочем, существуют универсальные бесфосфатные гели и порошки, подходящие для разных видов стирки.
Итак, чем же различаются моющие средства для стиральной машины? Наиболее доступным, но при этом самым жестким по действию средством является порошок. Так что если вы стираете порошком, совершенно не лишним будет и кондиционер для смягчения ткани. Кроме того, одним из минусов можно назвать и то, что зачастую порошок хорошо эффективен только с использованием горячей воды. Например, если вы запускаете режим интенсивной стирки в машинке - наилучший вариант для часто носимой одежды (носки, нижнее белье, домашние вещи), который предполагает именно горячую воду.
А вот при стирке с гелем вполне подойдет даже холодная вода. При этом гель удобно дозируется мерным стаканчиком и используется с минимальным расходом, а также совершенно не требует добавления смягчающего кондиционера для белья. Правда, стоимость этого средства выше, чем у порошка. Что касается капсул, то их кладут прямо в барабан машинки, и они лучше других средств справляются даже с сильными загрязнениями. Единственный недостаток – их невозможно точно дозировать, как порошок или гель, так что использовать капсулы целесообразно при полной наполняемости стиральной машины. Стоит упомянуть также специальные экосредства для стирки, к примеру, концентраты и таблетки. Они содержат большее количество активных химических веществ и обладают очень маленьким расходом. При этом они являются полностью биоразлагаемыми веществами и гипоаллергенны.
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