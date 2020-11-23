Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит

Слово «эмиграция» для жителя России наполнено тревожным и подчас трагическим смыслом. На память приходят книги и фильмы о русских дворянах, которым пришлось оставить Родину в роковые годы истории. Вспоминаются и громкие имена советских людей, уехавших за рубеж в эпоху застоя – Александра Солженицына, Иосифа Бродского и многих других. Реалии перестройки наполнили понятие эмиграции новым смыслом, когда отъезд был сродни спасению из охваченной распадом, отчаянно деградирующей страны.

В то время, не столь далёкое и памятное, многие верили в прекрасное будущее России и потому остались на Родине. Но прошли годы, и тех мужественных людей, кто предпочёлвыстраивать бизнес и карьеру в своём отечестве, поставили перед очевидным фактом: их любовь к стране лишена взаимности. Давно перебрались на Запад многие талантливые бизнесмены, интеллектуалы, творческие люди. С каждым годом растёт их число, и всё настойчивей вопрос: не пришла ли и моя пора?

Оформление документов не представляет особых трудностей – эту задачу можно решить онлайн, например, по адресу https://imperiallegal.com/ru/media/articles/which-is-the-best-country-to-immigrate-to/. Но это решение содержит в себе непростую жизненную дилемму. Здесь нельзя рубить с плеча, давать однозначные советы, ведь за каждой мыслью и движением души стоит так много пережитого, преодолённого, понятого, так много радостей и скорбей, из которых складывается живая неповторимая судьба. В родной земле покоятся наши предки, здесь наш язык, культура и душа, и столько воспоминаний о прошлом, что не хватит и десятка томов мемуаров, чтобы всё рассказать. Однако многолетний опыт научил принимать верные обдуманные решения, даже если они предельно жёсткие. Для многих состоявшихся людей ответ очевиден: пора собираться в путь.

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», сказал гениальный русский поэт. Жизнь вовсе не кончена – многое впереди. Не все заслуженные радости получены, и если хорошо подумать и поискать в душе, то обнаружится, что не все цели достигнуты. «Волшебная заграница» вовсе не волшебна, и все мы знаем об этом, но порою наш выбор касается не только нас, но и наших детей. Какое будущее их ждёт? Какие возможности открываются перед ними? Не станет ли эмиграция началом новой, прекрасной, восходящей эпохи в истории рода и семьи? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...