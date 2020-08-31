Почему крупные бизнесмены пользуются услугами эзотериков?

Издавна люди стремились привлечь богатство и успех с помощью магических ритуалов и эзотерических знаний. Сейчас на дворе уже XXI век, но эзотерика по-прежнему актуальна, причем интерес к ней проявляют люди разных слоев населения, уровня образования, достатка и т.п. Среди клиентов магов и эзотериков есть и богатейшие бизнесмены, и политики, и звезды шоу-бизнеса. Все те, кто верит, что успех и богатство приходят не только благодаря упорному труду и рациональному выбору, но и за счет благосклонности высших сил.

К эзотерическим направлениям, как правило, относят астрологию, нумерологию, магию, гадание Таро, хиромантию, а также йогу, фен-шуй, космоэнергетику и другое. Эти древние, тайные знания тщательно охраняются приверженцами, но официальной наукой чаще всего отвергаются. Тем не менее, и в наши дни у обычных людей все эти направления находят отклик и широкое применение в жизни. Сфера эзотерики состоит из различных идей, техник, законов и вещей, которые трудно объяснить, но их знание и применение помогают человеку осознанно развивать свою личность, решать сложные духовные и материальные задачи, вести жизнь в гармонии с собой и окружающими.

Во многих крупных зарубежных компаниях для улучшения работы используются различные практики, так или иначе связанные со сферой эзотерики. Так, например, в известной компании Apple, по настоянию основателя Стива Джобса, применялись практики дзен-буддизма. Сотрудники компании ежедневно во время рабочего дня делали получасовой перерыв на медитацию, а также периодически занимались йогой. В другой не менее известной компании – Google – в рамках программы «Поиск внутри себя» свыше 500 сотрудников освоили «осознанное дыхание», повысили уровень своего «эмоционального интеллекта» и обучились навыку правильно слушать коллег.

В России применение духовных практик на рабочем месте пока не столь широко, как на западе, но тоже встречается в корпорациях. К примеру, в одном из крупных банков по инициативе владельца сотрудники участвовали в групповых эзотерических упражнениях, так называемых «расстановках», а также занятиях по «онтологическому менеджменту» (это способ управления, основанный на понимании законов бытия). Стоит отметить, что недавно положительное влияние эзотерических практик получило научное подтверждение. Дело в том, что в 2008 году психологи Вашингтонского университета (Сиэтл, США) опубликовали результаты своего исследования, которое показало эффект одной из духовных практик: у сотрудников, прошедших курс дзэн-медитации, заметно повысилась внимательность на работе и в целом вырос уровень позитива по отношению к своим обязанностям.

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