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Почему бы не завести нам дома эвкалипт?
Ксения ДАВЫДОВА   
16 Декабря 2020 г.
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Почему бы не завести нам дома эвкалипт?

Кто пальмы выращивает дома, кто денежное дерево, кто лимоны. А некоторые люди хотят, чтобы в их доме рос эвкалипт. На сегодняшний день известно около 700 видов такого растения, для домашнего же выращивания растения подойдут не все эти сорта, а примерно полсотни из них. Где приобрести такое растение? В цветочном магазине, конечно, можно найти также и предложения купить эвкалипт оптом.

Какие самые популярные виды эвкалипта, которые люди выбирают для дома?

Например, нравится хозяевам домов и квартир шаровидный эвкалипт. Это растение очень привлекательно выглядит. Крона у него пирамидальная, листики – голубоватые с серебристым оттенком. Еще один из популярных сортов – пепельный эвкалипт (серебристый). Листики у него круглые и овальные, имеют серую окраску.

Другие популярные сорта эвкалипта для домашнего выращивания:

  • лимонный,
  • гунни,
  • азура,
  • популус и ряд других.

Кроме красивого внешнего вида растение привлекает домашних цветоводов также своим приятным ароматом и лечебными свойствами. В комнате с этим растением дышится легче, из листьев делают настои и отвары, чтобы лечить верхние дыхательные пути.

Почему бы не завести нам дома эвкалипт?

Где в доме лучше поставить эвкалипт?

Так как это очень светолюбивое растение, эвкалипту, конечно, будет необходим длительный световой день. Поэтому само напрашивается, что стоять растение должно у окна. Если сторона северная, стоит позаботиться о лампе для ухода за комнатными растениями – их можно посмотреть и в цветочных магазинах, и там, где продаются разные осветительные приборы, заказать через интернет. Проблем с приобретением нет никаких. Осенью, зимой и ранней весной такая лампа будет очень уместна. А в теплый период года можно держать эвкалипт на балконе, а если есть дача или загородный дом – то на придомовой территории, в саду.

Почему бы не завести нам дома эвкалипт?

Для эвкалипта очень важна влажность

Это растение любит влажность. И здесь лучший способ ее поддержать – иметь горшок с поддоном, в котором надо будет разместить слой дренажа. Дренаж должен быть постоянно влажным. А если пришла в голову идея просто обрызгивать эвкалипт из садовой баночки-пульверизатора, лучше эту затею оставить. Растение на подобный душ реагирует неважно – не любит.

Любопытное об эвкалипте

Эвкалипт еще называют деревом жизни. А все потому, что в жизни коренных австралийцев это растение играло важную роль. Древесину люди использовали в строительных нуждах, из корней могли добывать влагу, а листья применяли в лечебных целях.

А у вас еще нет дома эвкалипта? Может, стоит подумать?

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