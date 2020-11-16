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Песня не прощается с тобой
Ксения ДАВЫДОВА   
16 Ноября 2020 г.
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Песня не прощается с тобой

Мир постоянно меняется. Уходят в небытие целые исторические эпохи, возникает новая реальность. Неизменным остаётся главное: музыка. Какие бы стили ни входили в моду, всё созданное светлым человеческим гением остаётся, ведь в музыке воплощена живая человеческая душа.

Цифровая эпоха принесла с собой много удобных и востребованных новинок. Скачать музыку стало очень просто, достаточно одного клика. Подсчитать точное число музыкальных сервисов в Интернете не представляется возможным. Вот лишь самые крупные и качественные: Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify, VK (Boom), SoundCloud, Deezer, Tidal, Zvooq. Они различаются между собой следующими главными признаками:

  • стоимостью платной подписки (от 149 до 199 рублей в месяц),
  • длительностью пробного периода (от 1 до 3 месяцев),
  • количеством песен в базе,
  • наличием или отсутствием текстов песен,
  • скоростью передачи данных,
  • доступностью в России,
  • наличием оффлайн-режима и другими качествами.

Пожалуй, самым известным в России музыкальным сервисом остаётся Яндекс.Музыка. Здесь можно слушать песни бесплатно, а для доступа к специальным возможностям придётся оформить платную подписку. Она обойдётся в 169 рублей за один месяц, пробный период составляет три месяца. Удобство музервиса от Яндекса заключается в доступности, простом рабочем интерфейсе, наличии текстов песен и режима оффлайн, а также возможности закачать свои песни. База данных Яндекс.Музыки включает в себя около 35 миллионов песен.

Не менее известен YouTube. Здесь транслируются музыкальные клипы. Не каждая песня дополнена собственным видеорядом – в этом случае её иллюстрируют какой-нибудь картинкой, подобранной по тематике. Слушать и смотреть можно бесплатно, а стоимость платной подписки за месяц составляет 199 рублей. Пробный период составляет один месяц. Из плюсов – простой интерфейс, доступность, высокая скорость. Из минусов – отсутствие текстов и огромное количество рекламы в бесплатном режиме.

Большой популярностью пользуется также сервис Apple Music. Его плюсы: удобный интерфейс, высокая доступность, хорошая скорость передачи данных, есть тексты песен. Платная подписка – 169 рублей, пробный период – три месяца, можно загружать свою музыку. Регистрация не нужна, если есть Apple ID, но работа с платформой Android может не заладиться – всё-таки конкурент. Для использования на компьютере придётся скачать iTunes. База данных Apple составляет около 45 миллионов песен.

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