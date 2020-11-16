Песня не прощается с тобой

Мир постоянно меняется. Уходят в небытие целые исторические эпохи, возникает новая реальность. Неизменным остаётся главное: музыка. Какие бы стили ни входили в моду, всё созданное светлым человеческим гением остаётся, ведь в музыке воплощена живая человеческая душа.
Цифровая эпоха принесла с собой много удобных и востребованных новинок. Скачать музыку стало очень просто, достаточно одного клика. Подсчитать точное число музыкальных сервисов в Интернете не представляется возможным. Вот лишь самые крупные и качественные: Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify, VK (Boom), SoundCloud, Deezer, Tidal, Zvooq. Они различаются между собой следующими главными признаками:
- стоимостью платной подписки (от 149 до 199 рублей в месяц),
- длительностью пробного периода (от 1 до 3 месяцев),
- количеством песен в базе,
- наличием или отсутствием текстов песен,
- скоростью передачи данных,
- доступностью в России,
- наличием оффлайн-режима и другими качествами.
Пожалуй, самым известным в России музыкальным сервисом остаётся Яндекс.Музыка. Здесь можно слушать песни бесплатно, а для доступа к специальным возможностям придётся оформить платную подписку. Она обойдётся в 169 рублей за один месяц, пробный период составляет три месяца. Удобство музервиса от Яндекса заключается в доступности, простом рабочем интерфейсе, наличии текстов песен и режима оффлайн, а также возможности закачать свои песни. База данных Яндекс.Музыки включает в себя около 35 миллионов песен.
Не менее известен YouTube. Здесь транслируются музыкальные клипы. Не каждая песня дополнена собственным видеорядом – в этом случае её иллюстрируют какой-нибудь картинкой, подобранной по тематике. Слушать и смотреть можно бесплатно, а стоимость платной подписки за месяц составляет 199 рублей. Пробный период составляет один месяц. Из плюсов – простой интерфейс, доступность, высокая скорость. Из минусов – отсутствие текстов и огромное количество рекламы в бесплатном режиме.
Большой популярностью пользуется также сервис Apple Music. Его плюсы: удобный интерфейс, высокая доступность, хорошая скорость передачи данных, есть тексты песен. Платная подписка – 169 рублей, пробный период – три месяца, можно загружать свою музыку. Регистрация не нужна, если есть Apple ID, но работа с платформой Android может не заладиться – всё-таки конкурент. Для использования на компьютере придётся скачать iTunes. База данных Apple составляет около 45 миллионов песен.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Московские власти пообещали пенсионерам дополнительные выплаты в 2021 году
Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.
-
Сериал «Иванько»: что авторы «телешедевра» хотели донести до зрителя?..
Многие российские сериалы, прикрываясь «жизненностью», несут в массы лишь грубый юмор и сомнительную мораль.
-
Песня не прощается с тобой
Мир постоянно меняется. Уходят в небытие целые исторические эпохи, возникает новая реальность. Неизменным остаётся главное: музыка. Какие бы стили ни входили в моду, всё созданное светлым человеческим гением остаётся, ведь в музыке воплощена живая человеческая душа.
-
Перевозят повсюду и всё, например, ЖБИ
По миру, в пределах государства, города или населенного пункта поменьше осуществляются разного вида перевозки. Например, существует доставка продуктов из супермаркетов, еды из ресторанов, одежды из интернет-магазинов, техники и медпрепаратов со складов и т.д. Много необходимых материалов перевозится специальными компаниями для строительных и промышленных нужд. Один из видов груза, который ждут строители и производственники – разные железобетонные изделия.
-
Видео: Жители Карабаха жгут свои дома, чтобы «не достались Азербайджану»
Жители районов, фактически ставших частью Нагорного Карабаха, которые по соглашению перейдут под контроль Азербайджана, сжигают свои дома и имущество.
-
Встраиваемая кухня – отличный вариант для современных интерьеров
Каждый хороший хозяин стремится максимально красиво и комфортно обустроить свою квартиру или дом. И практически любое помещение является для такого процесса важным. Это относится, конечно, и к кухне.
-
Томск остался без мэра: в «превышении полномочий» мужика заподозрили
До января следующего года арестован мэр Томска Иван Кляйн. Кировский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года.
-
Полиция собралась искать маньков с помощью искусственного интеллекта
Министерство внутренних дел России подготовило проект цифровой трансформации — ведомство хочет использовать искусственный интеллект для поиска серийных убийц и подозреваемых по биоматериалам с места преступления.
-
Известный римский император оказался крупным взяточником
В Болгарии археологи расшифровали 1800-летнюю надпись, которая, по сути, оказалась признанием римского императора Септимия Севера и его сына Каракаллы в получении крупной взятки от жителей города Никополь-эд-Иструм.
-
Владимир Конкин обвиняет бойфренда дочери в её смерти
Журналисты неоднократно писали о трагической гибели дочери известного советского и российского актёра Владимира Конкина — Софии. Однако недавно появились новые подробности запутанного дела.
-
На греческом острове Лесбос нашли деревья возрастом 18 миллионов лет
В Греции научные сотрудники музея Окаменелого леса в Сигри при проведении раскопок на острове Лесбос обнаружили хорошо сохранившиеся деревья, которые выросли 18 миллионов лет назад.
-
«Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинули на премию «Оскар»
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от РФ на американскую премию «Оскар», заявил 13 ноября председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
-
Лукашенко заявил, что ни один из его сыновей не будет президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих сыновей в преемники. Отрывок из его интервью журналистам из России, Украины и Казахстана показал телеканал «Россия-1».
-
ЖК SYMBOL Елены Батуриной одержал победу на международном конкурсе European Property Awards 2020
Победу на международном конкурсе European Property Awards 2020 одержал элитный жилой комплекс SYMBOL в Лимассоле международной предпринимательницы Елены Батуриной. Девелоперскому проекту SYMBOL Residence престижная премия присуждена в пяти номинациях: апартаменты/кондоминиум на Кипре; маркетинг девелоперского проекта на Кипре; многоэтажное жилое строительство на Кипре; архитектура высотных жилых зданий на Кипре; веб-сайт девелоперского проекта на Кипре.
-
Новый вид обезьянок открыли в Юго-Восточной Азии
Биологи обнаружили новый вид обезьян из семейства мартышковых, обитающий в лесах центральной Мьянмы.
-
Вячеслав Моше Кантор считает важным приговор партии «Золотая заря» с точки зрения борьбы с неонацизмом
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение греческого суда о признании неонацистской партии «Золотая заря» преступной организацией, а лидеров партии – виновными в руководстве организованной преступной группой.
-
Что происходит с «ковидной» медициной в регионах? Коротко: ничего хорошего
В России продолжается распространение коронавируса. Федеральные власти отдали борьбу с инфекцией на откуп регионам и уверяют, что ситуация под контролем. Но за последние два месяца не было и недели, а то и дня, чтобы в каком-то из городов не разгорелся скандал. Проблемы решаются только после того, как на них обратит внимание федеральный центр.
-
Дом народов России организовал обсуждение работы по сохранению культуры народов РФ
ФГБУ «Дом народов России» помогает сохранять культуру народов России. С подачи этого учреждения на текущей неделе был проведен первый в РФ информационно-консультационный марафон на эту тематику.
-
Крымчанам, получившим российское гражданство после 2014 года, могут увеличить пенсии
Жителям Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство после 2014 года через суд, могут увеличить пенсии.
-
ФГБУ «Дом народов России» отобрал лучшие практики в сфере национальной политики РФ
С 11 по 12 ноября включительно с подачи ФГБУ «Дом народов России» состоялся ряд семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Цель этих мероприятий заключалась в обсуждении успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения. По итогам семинаров представителями ФГБУ «Дом народов России» был осуществлен отбор наиболее эффективных практик в сфере государственной национальной политики нашей страны для их тиражирования в будущем.