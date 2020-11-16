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Перевозят повсюду и всё, например, ЖБИ

Ксения ДАВЫДОВА   
16 Ноября 2020 г.
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Перевозят повсюду и всё, например, ЖБИ

По миру, в пределах государства, города или населенного пункта поменьше осуществляются разного вида перевозки. Например, существует доставка продуктов из супермаркетов, еды из ресторанов, одежды из интернет-магазинов, техники и медпрепаратов со складов и т.д. Много необходимых материалов перевозится специальными компаниями для строительных и промышленных нужд. Один из видов груза, который ждут строители и производственники – разные железобетонные изделия.

Чтобы перевезти ЖБИ, нужна компания, которая знает все нюансы транспортировки подобного вида грузов. Один из поставщиков подобных услуг – компания Биртранс. Она специализируется на перевозке грузов со значительными габаритами. Ежегодно компания совершает больше тысячи рейсов. Услугу в Биртранс заказывают во многих регионах страны. В числе клиентов – производственники, строители и представители сельскохозяйственной отрасли. На перевозки в компании установлены конкурентоспособные цены, предусмотрены скидки. Еще один плюс заключается в максимально коротких сроках на получение разрешений от властных структур.

Транспортировка железобетонных изделий выполняется на специальной технике. Среди спектра возможных техсредств чаще всего применяются тралы, панелевозы и низкорамные платформы.

Есть определенные особенности в перевозке подобных грузов. Например, строгий контроль осуществляется с самого начала работ – с момента погрузки. Укладка ЖБИ должна быть осуществлена в определенном положении, с учетом требований эксплуатации и направления движения транспортного средства. ЖБИ не должны соприкасаться ни между собой, ни с кузовом производящей перевозку машины. Следующий момент – нужно предусмотреть защиту перевозимого груза от влаги, чтобы снизить риски в образовании плесени и грибка, обеспечить вложение груза при необходимости в специальные пеналы. И также тщательный контроль нужен при разгрузке ЖБИ. Услуга по транспортировке производится при обязательном соблюдении обозначенных сроков доставки груза.

ЖБИ можно доставлять разными видами автотранспорта, один из популярных – машина с краном-манипулятором. У этой техники есть возможность успешно провести все этапы, включенные в перевозку: погрузку, собственно транспортировку и разгрузку. Еще один востребованный транспорт для перевозки ЖБИ – железнодорожный. Чаще услуга транспортировки по железной дороге заказывается, если груз необходимо перевезти на дальние расстояния.

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