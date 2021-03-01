Озеленение тюрем снижает уровень насилия среди заключенных. А вы знали?

Проведенное в Великобритании исследование показывает, что увеличение зеленых насаждений внутри тюрьмы на 10 % может снизить количество нападений между заключенными на 6,6%.

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Предшествующими исследованиями было установлено, что зеленые насаждения ускоряют обучение, улучшают восстановление после операций в больницах и снижают риск психических расстройств. Теперь ученые установили связь растений с более низким уровнем насилия и членовредительства в тюрьмах.

Они подсчитали процент зеленых насаждений — деревьев, газонов и кустарников — в тюрьмах Англии и Уэльса и сравнили его со статистикой членовредительства, нападений заключенных на персонал и насилия между заключенными.

Учитывая такие переменные, как возраст тюрем, уровень строгости заключения, плотность населения, а также то, предназначены они для мужчин, женщин или малолетних правонарушителей, исследователи из университетов Бирмингема и Утрехта обнаружили, что в тюрьмах с большим количеством зеленых насаждений было меньше как случаев членовредительства, так и нападений на персонал и на других заключенных.

Исследование вызвало интерес Министерства юстиции, так как количество заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса, совершивших попытку самоубийства или нанесших себе телесные повреждения, за последние десять лет выросло почти на 60 % и продолжило рост в ходе пандемии коронавируса.

С сентября 2018 по сентябрь 2019 года в английских и валлийских тюрьмах отмечено более 61 000 инцидентов членовредительства, а также 33 000 случаев насилия между заключенными и более 10 000 нападений на персонал.

Polit.ru

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