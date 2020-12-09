Ортопедические матрасы топперы: какие они бывают

Тонкий матрас для дивана – это топпер. Он обеспечивает удобство и здоровый сон. Качественный наматрасник-топпер обладает богатым функционалом. Он улучшает характеристики старого матраса. Если нет возможности заменить отслужившее изделие на новое – купить топпер на диван будет разумным решением. Он обеспечит необходимый уровень комфорта и создаст подходящую поддержку для позвоночника. Также такая вещь продляет срок службы мебели, так как надежно закрывает основу и бережет ее от лишних воздействий.
Какими плюсами обладают тонкие матрасы
Имеет матрас топпер и другие плюсы.
- Он легкий. Даже двуспальные модели легко сворачиваются и снимаются с мебели – такую задачу без труда выполнит даже ребенок.
- Мобильный и компактный. Пружин нет, слой наполнителя маленький, так что любое такое изделие легко сворачивается в рулон и отправляется в кладовую, где он будет занимать совсем немного места.
- Ухаживать за кроватью предельно просто. Приводить в порядок такой матрас значительно проще, чем следить за чистотой самого спального места.
Разновидности тонких матрасов
Бывают разные виды. Большой популярностью пользуются ортопедические матрасы топперы, которые имеют натуральный или искусственный наполнитель. Такие изделия обеспечивают телу правильное положение, эффективность у них ничуть не ниже, чем у обычных матрасов. Также бывают двуспальные модели.
С каким наполнителем должен быть топпер
Плюсы и минусы любого матраса находятся в прямой зависимости от наполнителя.
Латекс
Искусственный латекс обладает большим перечнем плюсов. Он прекрасно пропускает воздух, совершенно безопасен для здоровья. Качественный топпер на кровать с ним будет мягким и упругим, прослужит много лет. Стоит отметить, что стоят такие матрасы несколько дороже, чем другие модели. Большой выбор топперов предлагает магазин Фабрика-Матрасов.
Латекс бывает не только искусственный, но и натуральный, полученный из каучукового дерева. Материал отличается хорошей теплопроводностью, он экологичный, поэтому его высоко ценят многие специалисты.
Пенополиуретан
Искусственный материал, имеет отличные водоотталкивающие свойства. Также для него характерна хорошая теплопроводность, он не спровоцирует аллергию. С помощью такого матраса можно выровнять поверхность спального места. Такие изделия доступны, что сделало их весьма популярными. К недостаткам данных изделий относится их низкая износоустойчивость.
Мемориформ
Это эластичный пористый наполнитель. Его отличительная особенность в том, что он приобретает форму тела отдыхающего человека, обеспечивая ему комфортный здоровый сон. Есть много видов матрасов с данным наполнителем, которые отличаются друг от друга по плотности и высоте, что позволит любому покупателю подобрать для себя подходящий. Есть и недостаток – наполнитель имеет низкую воздухопроницаемость, по этой причине спать на данном изделии в жаркую погоду может быть некомфортно.
Струттофайбер
Наполнитель представляет собой волокна полиэфира, имеет среднюю жесткостью. Очень долговечен, отличается теплопроводностью. Чтобы получить дополнительные свойства, к наполнителю добавляются различные натуральные материалы – лен, хлопок, шерсть.
Кокосовая стружка
Такой топпер ортопедический имеет внутри волокна кокоса, которые переплетены друг с другом. В процессе сна он снижает нагрузку на позвоночник, делает лучше кровообращение, способствует расслаблению мышц. Такая стружка не способна спровоцировать аллергию. Матрасы имеют антибактериальные свойства и не страшатся влаги. Также они способны выдерживать серьезный вес. Главное – не забывать о том, что такие матрасы не следует сгибать.
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Тонкий матрас для дивана – это топпер. Он обеспечивает удобство и здоровый сон. Качественный наматрасник-топпер обладает богатым функционалом. Он улучшает характеристики старого матраса. Если нет возможности заменить отслужившее изделие на новое – купить топпер на диван будет разумным решением. Он обеспечит необходимый уровень комфорта и создаст подходящую поддержку для позвоночника. Также такая вещь продляет срок службы мебели, так как надежно закрывает основу и бережет ее от лишних воздействий.
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