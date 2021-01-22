ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Организовать церемонию похорон сложно самостоятельно – поможет ритуальный агент
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Организовать церемонию похорон сложно самостоятельно – поможет ритуальный агент

Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.

Найти такого профессионала не сложно, более-менее крупные российские города точно такими специалистами обеспечены. Например, стопроцентно работает ритуальный агент в Москве. Церемонию прощания специалист обговорит с заказчиками, учтет их финансовые возможности и соизмерит с требованиями и пожеланиями, ведь ритуальный агент хорошо ориентируется в ценах по каждому пункту похорон. Он возьмет на себя оформление похорон. Это важно, ведь официальные бумаги и в таких скорбных делах нужно готовить, например, документы для погребения, документы на захоронение.

Если все-таки решено обратиться к услугам ритуального агента, то не нужно будет беспокоиться ни о чем. Ни оформлением документов, ни поиском и заказом транспорта, который работает на таких церемониях, ни покупкой венков, цветов, другой атрибутики и т.д. Хорошие ритуальные агенты всегда в курсе тенденций похоронного рынка, и своим клиентам могут посоветовать, где можно сэкономить, а где этого лучше не делать или никак не получится. На некоторые товары и услуги у ритуальных агентств бывают скидки, которые не сделают частнику, а вот профессионалу – ритуальному агенту в этом плане будет зеленый свет.

Конечно, интересует стоимость ритуального агента, сколько денег он возьмет за свои услуги. Тут стоит знать, что в основном цена работы такого профессионала не фиксирована, она варьируется в зависимости от того, какой агент получил заказ по трудоемкости, сколько в нем получилось пунктов для выполнения.

Существуют разные предлагаемые пакеты по организации похорон. Это эконом – с минимальным количеством услуг, расширенный – стандарт и с еще большим охватом пакет – престиж. Можно варьировать по пунктам этих пакетов. Например, чем-то дополнить.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 