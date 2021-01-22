Организовать церемонию похорон сложно самостоятельно – поможет ритуальный агент

Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
Найти такого профессионала не сложно, более-менее крупные российские города точно такими специалистами обеспечены. Например, стопроцентно работает ритуальный агент в Москве. Церемонию прощания специалист обговорит с заказчиками, учтет их финансовые возможности и соизмерит с требованиями и пожеланиями, ведь ритуальный агент хорошо ориентируется в ценах по каждому пункту похорон. Он возьмет на себя оформление похорон. Это важно, ведь официальные бумаги и в таких скорбных делах нужно готовить, например, документы для погребения, документы на захоронение.
Если все-таки решено обратиться к услугам ритуального агента, то не нужно будет беспокоиться ни о чем. Ни оформлением документов, ни поиском и заказом транспорта, который работает на таких церемониях, ни покупкой венков, цветов, другой атрибутики и т.д. Хорошие ритуальные агенты всегда в курсе тенденций похоронного рынка, и своим клиентам могут посоветовать, где можно сэкономить, а где этого лучше не делать или никак не получится. На некоторые товары и услуги у ритуальных агентств бывают скидки, которые не сделают частнику, а вот профессионалу – ритуальному агенту в этом плане будет зеленый свет.
Конечно, интересует стоимость ритуального агента, сколько денег он возьмет за свои услуги. Тут стоит знать, что в основном цена работы такого профессионала не фиксирована, она варьируется в зависимости от того, какой агент получил заказ по трудоемкости, сколько в нем получилось пунктов для выполнения.
Существуют разные предлагаемые пакеты по организации похорон. Это эконом – с минимальным количеством услуг, расширенный – стандарт и с еще большим охватом пакет – престиж. Можно варьировать по пунктам этих пакетов. Например, чем-то дополнить.
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Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
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