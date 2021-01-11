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Объем рынка 5G может достичь 28 млрд долларов
Ксения ДАВЫДОВА   
11 Января 2021 г.
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Объем рынка 5G может достичь 28 млрд долларов

Недавно международное аналитическое агентство ReseaarchMoz провело исследования. Согласно опубликованному отчету 5G может стать основой единой сетевой среды, предоставляющей услуги не только мобильного доступа в Интернет, но и других важных инноваций, такие как облачная робототехника, беспилотные автомобили, удалённая хирургия и 3D-голографическое телеприсутствие. По мнению представителей агентства, 5G-технологии окажут положительное влияние и на гемблинг-индустрию. Поэтому игорные операторы все больше проявляют интерес к новому формату. Это позволит провести качественный Интернет даже в те регионы, где нет необходимого покрытия, что поможет увеличить доходность игорных ресурсов.

В скором времени любителям онлайн-площадок наподобие казино Император играть онлайн станет ещё комфортнее. Насыщенная графика и приятный интерфейс не оставят равнодушными настоящих ценителей азарта. Представленная коллекция слотов постоянно пополняется. Разработчики стараются расширить возможности игровых автоматов, чтобы удовлетворить потребности каждого гемблера. По предварительным данным, через 4 года рынок сетевой инфраструктуры 5G может расширяться до 70% ежегодно. К этому времени его объемы приблизятся к 28 млрд долларов. Операторы мобильной связи также готовятся к массовому переходу на новый формат. Для этого уже было запущено изготовление бюджетных микросхем 5G. Южнокорейская компания связи КТ планирует внедрить специальное бизнес-подразделение по голограммам. После внедрения новых 5G технологии они станут главным источником прибыли.

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