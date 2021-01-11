Объем рынка 5G может достичь 28 млрд долларов

Недавно международное аналитическое агентство ReseaarchMoz провело исследования. Согласно опубликованному отчету 5G может стать основой единой сетевой среды, предоставляющей услуги не только мобильного доступа в Интернет, но и других важных инноваций, такие как облачная робототехника, беспилотные автомобили, удалённая хирургия и 3D-голографическое телеприсутствие. По мнению представителей агентства, 5G-технологии окажут положительное влияние и на гемблинг-индустрию. Поэтому игорные операторы все больше проявляют интерес к новому формату. Это позволит провести качественный Интернет даже в те регионы, где нет необходимого покрытия, что поможет увеличить доходность игорных ресурсов.

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