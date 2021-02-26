Новости сферы азарта: Индустрия казино в Макао начинает восстанавливаться, что нужно знать о регистрации в казино Вулкан

Чтобы развлекаться онлайн, можно не посещать известные игорные заведения, достаточно просто скачать необходимые приложения на свой мобильный телефон. При этом, например, в автоматы Вулкан регистрация не обязательна, так как многие из них доступны даже бесплатно в демо-версиях. Несмотря на популярность, интернет-казино разрешено не во всех странах. Например, в Макао подобные платформы не легализированы. Однако местное правительство уже обсуждает этот вопрос, планируя снять запрет. Пока же любители азарта могут воспользоваться услугами казино Вулкан развлекаясь в самые популярные мировые слоты, не выходя из дома.

Акции казино Макао возросли после возобновления туристических поездок

Недавно в Китае были сняты ограничения на туристические поездки и в связи с этим, акции казино Макао сразу же поднялись в цене. Местное правительство сообщило, что за последнее время их выручка значительно возросла. Это объясняется увеличением посетителей во время традиционного празднования Китайского нового года и возобновлением туристических поездок. Теперь жители Китая снова смогут посещать Макао для различения в казино. Однако эксперты опасаются, что китайское правительство может расширить список казино-курортов, в которые их гражданам воспрещён въезд. Пока же индустрия казино Макао постепенно восстанавливается, отходя от последствий долгих карантинных ограничений.

В Макао открылось новое казино

Недавно дочерняя компания Las Vegas Sands Corp открыла в Макао новое казино The Londoner. Известно, что в него было вложено около 2 млрд долларов. Ранее на этом месте уже находилось казино Sand Cotai Central, но с 2017 года игорный оператор решил расшириться и провести здесь реконструкцию. По мнению экспертов, The Londoner поможет улучшить гемблинг-индустрию полуострова и его руководство надеется, что им удастся успешно завершить весь проект уже в 2021 году. Из названия курорта становится понятно, что он повторяет стиль Лондона.

Многие фасады выполнены в виде Биг-Бена и Вестминстерского аббатства. Кроме того, в помещении используются интерьеры Букмекерского дворца и метро, гармонично вписывая их в интерьер заведения. Игорные залы также выполнены в виде достопримечательностей Англии. По предварительным данным, здесь будут работать 5700 сотрудников, большинство из них уже прошли специализированные курсы, чтобы знать историю и особенности Великобритании.

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